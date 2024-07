Tanti buoni Amazon ti aspettano se apri il conto di Crédit Agricole

I buoni acquisto rendono sempre felici i consumatori. Sapendo questo, Crédit Agricole ha deciso di lanciare una nuova iniziativa che promette tanti buoni Amazon fino a 250 euro per i nuovi clienti. Tutto questo aprendo il conto corrente con carta di credito pronta all’uso.

Tanti buoni Amazon con Crédit Agricole: ecco l’offerta dell’estate

Per approfittare di questa offerta, i nuovi clienti Crédit Agricole devono inserire il codice promozionale “VISA” entro il 5 settembre durante l’apertura del conto. Una volta fatto il primo passo, non resta che effettuare spese tra 500 e 1.000 euro con la nuova carta di credito. Non serve nemmeno uscire di casa: puoi tranquillamente collegare la carta ai tuoi servizi di pagamento digitale preferiti, come Apple Pay e Google Pay.

Che dire del conto corrente? Il primo anno è praticamente gratuito: il canone annuo è a zero per i primi nove mesi, con la possibilità di azzerarlo ulteriormente se accrediti il tuo stipendio o la pensione sul conto.

Puoi accumulare altri buoni invitando amici e conoscenti. Per ogni nuovo cliente che porti nella famiglia di Crédit Agricole, guadagni un buono regalo di 25 euro, fino a un massimo di 150 euro extra.

Aprire il conto con Crédit Agricole è semplicissimo. Puoi completare la procedura in pochi minuti attraverso il suo sito ufficiale. Una volta superato il leggero scoglio iniziale, avrai accesso a un servizio clienti dedicato e a una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari. In breve, sarà come avere una banca personale pronta a rispondere a ogni tua esigenza.

Tanti buoni Amazon valgono lo sforzo di cambiare banca? Direi proprio di sì, specialmente con una promozione così interessante e un processo di adesione così semplice. Non rimane che fiondarsi sul sito di Crédit Agricole e cominciare a fare shopping.

