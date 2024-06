PipeWire 1.2 arriva con elaborazione asincrona dei metadati

PipeWire 1.2 è stata rilasciata come l'ultima versione stabile di questo server open source per la gestione di audio, flussi video e hardware su Linux. Tra le novità di PipeWire 1.2 (nome in codice Aviation) vi è il supporto alla sincronizzazione esplicita dei metadati. Non manca poi il supporto Snap per Ubuntu e altre distribuzioni che utilizzano il formato di packaging delle app sandbox di Canonical. Inoltre, è incluso il supporto per i metadati obbligatori durante la negoziazione dei parametri del buffer e il supporto dell'elaborazione asincrona che consente la pianificazione asincrona dei nodi.

PipeWire 1.2 aggiunge anche un modulo di rilevamento snapcast per lo streaming sui server snapcast. Include anche il supporto per creare e utilizzare più loop di dati nel server e nei client, insieme al supporto per l'affinità della CPU e le priorità per i loop di dati. Vi è poi l'implementazione del concetto di node.sync-group per garantire che tutti i nodi siano pianificati insieme quando viene avviato il trasporto JACK. Oltre a ciò, supporta i codec Google OPUS, LC3-SWB e AAC-ELD per una migliore gestione dell'audio Bluetooth. Tale versione introduce anche il supporto per la configurazione della sorgente di trasmissione. Il modulo di loopback ha ricevuto il supporto per up e downmix, il modulo RTP ora supporta il protocollo di gestione PTP e le patch dei dispositivi in ​​conflitto UCM sono state unificate.

PipeWire 1.2: le altre novità dell’aggiornamento

L’update introduce il supporto del contesto di sicurezza per consentire alle app Flatpak di richiedere un socket con proprietà specifiche da PipeWire per il montaggio nel Flatpak. Vi è poi il supporto per il server e i client PipeWire. Ciò per utilizzare più thread per elaborare i nodi in parallelo e una nuova opzione A -P per fornire proprietà extra al contesto. PipeWire 1.2 aggiunge un nuovo modulo per caricare l'equalizzatore parametrico. Inoltre, aggiunge anche il supporto per i servizi locali su RAOP (Remote Audio Output Protocol) e non solo. Questa versione rinnova il modo in cui i peer sono collegati e i contatori vengono aggiornati riprendendo i peer quando un nodo è scollegato e non ancora elaborato. Ciò dovrebbe causare meno interruzioni occasionali nel grafico e segnalare meglio gli errori di analisi della configurazione con riga e colonna numero.

Infine, questa versione include anche molti aggiornamenti degli elementi GStreamer e molte altre correzioni di bug. Per saperne di più è possibile controllare il changelog ufficiale pagina GitLab del progetto. Dalla stessa pagina è anche possibile scaricare il file tarball dei sorgenti PipeWire 1.2 si compilarlo sulle proprie distribuzioni GNU/Linux.