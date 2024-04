Photoshop: annunciata nuova versione con modelli AI avanzati

Nell’ultimo anno Adobe ha introdotto svariate funzionalità AI all’interno delle sue app Creative Cloud, tra cui quelle relative alla creazione di immagini basata su Firefly AI. Su questa scia, l’azienda ha recentemente annunciato il lancio di una nuova versione di Photoshop che non solo include alcune nuove funzionalità e miglioramenti di modifica delle immagini tramite intelligenza artificiale, ma anche il nuovo modello Firefly Image 3 Foundation. Quest’ultimo permette di creare contenuti basati sull'intelligenza artificiale da istruzioni di testo. In un comunicato stampa, Adobe afferma che Firefly Image 3 potrà creare immagini di qualità superiore rispetto al modello precedente con maggiore varietà e dettagli. Dovrebbe anche avere una migliore comprensione dei suggerimenti di testo.

Photoshop: le nuove funzioni incluse in Firefly Image 3

Firefly Image 3 sarà incluso anche nella nuova versione beta di Photoshop. L’azienda afferma che il software includerà miglioramenti alle funzionalità di editing AI Generation Fill con alcune nuove funzioni. In primis Immagine di riferimento aiuterà i creativi a raggiungere i risultati che immaginano, utilizzando le immagini selezionate dall'utente come ispirazione generativa. Inoltre, Testo in immagine con Genera immagine ridurrà la distanza tra la pagina vuota e contenuti straordinari con funzionalità di testo completo in immagine, per la prima volta direttamente in Photoshop. Genera sfondo sostituirà e creerà sfondi, rendendo più semplice la generazione di contenuti che si fondono perfettamente con le immagini esistenti. Genera simili consentirà ai creator di ripetere le variazioni selezionate, per esplorare le idee di creazione in modo più approfondito e con maggiore controllo. Infine, Migliora dettaglio ottimizzerà le immagini per migliorarne la nitidezza e la chiarezza.

Il nuovo Photoshop è già disponibile per desktop in versione beta. Firefly Image 3 è disponibile anche in versione beta ed è possibile accedervi sul suo sito ufficiale. I piani gratuiti e a pagamento di Adobe offrono diverse quantità di crediti generativi che possono essere utilizzati per creare immagini sul sito. Oltre ai nuovi Photoshop e Firefly Image 3, Adobe ha annunciato anche nuove versioni delle sue app mobili Adobe Express. Sono ora disponibili con una serie di nuove funzionalità e miglioramenti. Queste includono la creazione di immagini AI Firefly, funzioni di modifica come effetti di testo, riempimento generativo e altro ancora.