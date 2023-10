Adobe Firefly ora è in grado di generare immagini più realistiche

Adobe MAX 2023, la recente conferenza annuale sulla creatività di Adobe, che terminerà domani 12 ottobre, ha già portato grandi novità relative all’intelligenza artificiale generativa. Uno degli annunci più interessanti ha riguardato l’aggiornamento dei modelli di Adobe Firefly, ovvero il servizio di creazione di immagini tramite AI giunto ormai alla sua seconda generazione. Come riportato sul blog ufficiale dell’azienda: “Adobe Firefly Image 2 Model migliora significativamente il processo di controllo del creator e la qualità dell'immagine. Il prossimo capitolo dell'AI generativa per l'imaging offre una maggiore capienza di modelli e una migliore generazione di immagini, rendendole più rapide e più efficienti. Con questo modello è più facile realizzare la visione creativa degli utenti e raccontare una storia con risultati di alta qualità. E proprio come il primo modello di immagine Firefly, Firefly Image 2 è stato progettato per generare contenuti sicuri da per l'uso commerciale.”

Adobe Firefly Image 2: le novità annunciate a MAX 2023

Il nuovo modello di Adobe Firefly Image riesce a generare immagini migliori, con un rendering più preciso degli esseri umani, soprattutto nei dettagli come i tratti del viso, la pelle, il corpo e le mani. Questo modello permette l’integrazione di nuove funzionalità di Text to Image nell’app web Firefly. Una di queste è Generative Match e consente di generare nuove immagini con lo stile di quelle già esistenti. Gli utenti possono utilizzare le immagini proposte da Adobe oppure caricare le proprie prima di personalizzarle. Questa funzionalità è perfetta per chi vuole creare delle immagini con lo stile del proprio brand, in pochi minuti. Adesso Firefly permette anche di condividere i link delle immagini generate, per consentire agli utenti di creare immagini simili. Infine, le immagini possono essere salvate nelle Librerie, in modo da poterle riaprire in app come Photoshop e Illustrator.

Naturalmente, a differenza del precedente modello, questo richiederà più risorse. Tuttavia, Adobe ha rassicurato gli utenti, affermando che comunque Firefly Image 2 lavorerà alla stessa velocità del precedente. Il nuovo modello sarà disponibile tramite l’app web Adobe Firefly, ma in un futuro prossimo dovrebbe anche arrivare nelle app di Creative Cloud, come Photoshop, dove supporterà funzionalità popolari come il riempimento generativo.