Phi Silica AI: Microsoft annuncia nuovo modello per PC Copilot+

Nel corso della conferenza degli sviluppatori Build 2024, Microsoft ha annunciato ufficialmente un nuovo membro della sua famiglia di modelli Small Language Phi-3 AI. Si tratta del Phi-3-vision basato su multimodello. Tuttavia, c'è un altro membro Phi SLM, collegato alla grande presentazione dei PC Copilot+ di lunedì. Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha poi rivelato il nuovo SLM, Phi Silica, come parte della Windows Copilot Library dell'azienda. Si tratta di un modello da 3,3 miliardi di parametri, che lo rende anche il più piccolo della famiglia di modelli AI Phi. Microsoft ha poi aggiunto: “è ottimizzato per l'esecuzione sulle NPU dei PC Copilot+, consentendo l'inferenza locale e ottenendo prestazioni di latenza di primo livello. Gli sviluppatori possono accedere all'API Phi Silica e offrire esperienze utente nell'ecosistema Windows”.

Phi Silica AI: insieme di API basate su 40 modelli on-device

Il nuovo Phi Silica SLM integrato nel dispositivo fa parte della più recente Windows Copilot Library di Microsoft. Si tratta di un insieme di API basate su oltre 40 modelli on-device forniti con Windows. Come aggiunto dall’azienda di Redmond ha aggiunto: “Windows Copilot Library offre un ricco set di funzionalità che miglioreranno la capacità degli sviluppatori di sfruttare l'intelligenza artificiale in Windows. Gli sviluppatori potranno accedere agli effetti Studio, alle traduzioni dei sottotitoli in tempo reale, a Phi Silica, all'OCR e alle API Recall User Activity come parte del rilascio di Windows App SDK a giugno. Altre API come il riepilogo del testo, gli incorporamenti di vettori e l'API RAG saranno disponibili in seguito”.

Come annunciato nelle scorse ore, PC Copilot+ è il marchio generale che Microsoft utilizza per descrivere i PC Windows dotati di un proprio chip di rete neurale. Quest’ultimo è realizzato appositamente per eseguire applicazioni AI come Copilot e Phi Silica. La spedizione dei primi PC Copilot+ è prevista per metà giugno. Tali PC avranno al loro interno i chip Snapdragon X Elite e Plus basati su Arm di Qualcomm. Microsoft e molti altri importanti produttori di PC offriranno questo tipo di laptop entro l’estate. Intel prevede inoltre di offrire il proprio processore Copilot+ basato su PC. Questo chip è conosciuto attualmente con il nome in codice Lunar Lake e verrà presentato nel terzo trimestre del 2024.