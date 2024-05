C'è un nuovo modo per dare la paghetta ai tuoi figli che non è solo sicuro ma anche conveniente: stiamo parlando della carta prepagata PixPay. È una delle migliori soluzioni per i genitori italiani. Ma perché dovresti considerarla? Beh, vediamo un po'.

Per cominciare, la carta è compatibile con Apple Pay e Google Pay, quindi i tuoi figli potranno pagare in negozio e online in maniera totalmente sicura. Ma non è tutto: in caso di perdita o furto, basta un clic per bloccare la carta.

E per chi ama le personalizzazioni, è possibile scegliere il PIN preferito e ricevere notifiche delle spese in tempo reale direttamente sul proprio smartphone. Puoi ordinare questa innovazione finanziaria direttamente cliccando qui sotto.

Perché PixPay è il conto che devi avere per i tuoi figli

Non parliamo soltanto di una semplice carta prepagata, ma di un vero e proprio strumento educativo. I genitori hanno accesso all'app dedicata attraverso cui possono automatizzare il versamento della paghetta, ricaricare il credito in un attimo, e co-gestire il conto con un secondo genitore. Il monitoraggio del saldo in tempo reale e le notifiche delle spese garantiscono loro di tenere tutto sotto controllo.

E i ragazzi? Hanno a disposizione un'app tutta per loro. Questa li aiuta a gestire meglio il proprio budget, a risparmiare e a essere più responsabili finanziariamente. C'è pure l'1% di cashback sulle spese effettuate in negozio.

A livello di sicurezza, la carta non scherza. La protezione dei depositi è fino a 100.000 euro, e l'accesso all'app è garantito da FaceID o TouchID elimina la necessità di memorizzare la password. Inoltre, puoi personalizzare i limiti di pagamento e bloccare alcune categorie di commercianti, il che è fantastico per prevenire acquisti indesiderati.

Se non eri già convinto, eccoti un ultimo dettaglio: la carta prepagata PixPay è disponibile a partire da 10 anni. Quindi, se vuoi combinare sicurezza, convenienza e educazione finanziaria, questa carta potrebbe essere proprio ciò che stai cercando.

