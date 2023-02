Opera implementa ChatGPT nella barra laterale

Tutti i colossi del settore Internet e Tech sono interessanti all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei loro prodotti e servizi. A tal proposito, sulla falsariga dell’operato di Microsoft, Opera ha da poco annunciato l’integrazione di ChatGPT nei suoi browser desktop e mobile.

Opera: ChatGPT a portata di browser

Come visibile pure nel video dimostrativo di seguito annesso, facendo clic sul tasto Shorten nella barra degli indirizzi, Opera aprirà la barra laterale nella parte sinistra della finestra con il sommario puntato dell’articolo visualizzato nella pagina. Il riassunto del contenuto è generato in modo del tutto automatico da ChatGPT. In tal modo, dunque, il browser offre all’utente la possibilità di comprendere velocemente il testo, senza dover per forza di cose leggere tutto.

Da tenere presente che Il pulsante di cui sopra non è ancora disponibile, ma Opera ha promesso che arriverà presto nei suoi browser. In futuro verranno integrate anche altre funzionalità e servizi IA in grado di migliorare l’esperienza di navigazione generale e alcuni dei quali sempre fruibili tramite la barra laterale.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato in merito alla nuova funzione da Song Lin, Co-CEO di Opera.