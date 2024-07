Microsoft Edge: rilasciato un nuovo update per il canale Dev

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il canale Dev del browser Edge, la versione 128.0.2708.0, che introduce diverse novità e miglioramenti. Questo aggiornamento include miglioramenti alla funzionalità di trascinamento avanzato "Super Drag and Drop" e un nuovo meccanismo per chiudere forzatamente il browser nel caso in cui rimanga bloccato durante la fase di chiusura.

Le nuove funzionalità comprendono una notifica "toast" per la funzione Super Drag and Drop, progettata per evitare attivazioni accidentali, e una logica per terminare un processo del browser che si blocca durante la chiusura.

In termini di miglioramenti della stabilità, l'aggiornamento risolve diversi problemi che causavano il crash del browser. Tra questi, è stato risolto un problema che causava il crash quando si attivava la modalità scura mentre si utilizzava la funzionalità picture-in-picture.

Sono stati corretti anche i crash dell'assistente vocale del browser dopo la selezione di un suggerimento e del browser legato al raggruppamento automatico su Android. Altri crash risolti includono quelli che si verificavano durante la navigazione su specifiche pagine web, durante la chiusura del browser e quando si faceva clic sul pulsante "Impostazioni e altro" su Xbox.

Novità anche per le versioni Android e iOS

Le modifiche comportamentali includono la risoluzione di un problema per cui, premendo il pulsante "schermo diviso", lo zoom della tastiera non si spostava all'interno della sezione "schermo diviso", impedendo la navigazione ad altre schermate usando il tasto F6. È stato corretto anche un problema per cui l'utilizzo della tastiera impediva la modifica di screenshot acquisiti.

Altre correzioni riguardano la visualizzazione corretta del pulsante di attivazione delle schede verticali nel menu delle azioni delle schede e la gestione coerente dei nomi di gruppo vuoti nell'hub delle chiusure recenti. Inoltre, è stato risolto un problema per cui premere il tasto "Invio" non funzionava quando si rinominava la prima metà del nome di un preferito.

Per quanto riguarda Android, l'aggiornamento risolve un problema per cui le icone e i nomi dei siti principali non venivano visualizzati correttamente e un problema per cui il browser apriva schede duplicate quando si faceva clic su collegamenti provenienti da altre app in modalità dispositivo condiviso.

Su iOS, è stato risolto un problema per cui la tastiera rimaneva attiva in uno stato di pop-up e non poteva essere disattivata durante la modifica dei siti principali. È stato anche corretto un problema per cui la barra di modifica si spostava inaspettatamente durante una pressione prolungata sui siti principali per attivare la modalità di modifica per la rinomina.