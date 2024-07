Microsoft ha posticipato le modifiche ai requisiti hardware di Edge

Lo scorso maggio, Microsoft aveva annunciato un imminente cambiamento nei requisiti di sistema hardware per l'esecuzione del suo browser web Edge. All'epoca, Microsoft affermò che i PC avrebbero dovuto disporre di un processore che supportasse il set di istruzioni SSE3 e oltre per continuare a supportare Edge. Questo cambiamento avrebbe dovuto diventare effettivo con il rilascio di Edge 126, lanciato nel suo canale stabile a metà giugno. Tuttavia. Microsoft ha tranquillamente annunciato che la modifica dei requisiti hardware per Edge è stata leggermente posticipata.

Il sito web Petri riferisce che in un messaggio inviato sull'app M365 Admin Center di Microsoft, la società ha ritardato la fine del supporto Edge per PC non SSE3 e inferiori alla versione 128. Il messaggio non offre alcuna spiegazione per il ritardo in questa modifica dei requisiti hardware per Edge. Il messaggio aggiungeva che i dispositivi interessati vedranno un banner nelle versioni 126 e 127 di Microsoft Edge che indica: "Questo computer presto non riceverà più gli aggiornamenti di Microsoft Edge perché il suo hardware non è più supportato".

Microsoft: non eseguire Edge 128 su PC vecchi

Il messaggio del centro di amministrazione M365 aggiunge che Edge 128 continuerà a funzionare su PC che non dispongono del supporto SSE3. Tuttavia, non verrà rilasciata più alcuna funzionalità o aggiornamento di sicurezza. Microsoft sconsiglia agli utenti di continuare a eseguire Edge 128 su quei PC più vecchi. Microsoft Edge 127 è ora disponibile nel canale Dev, ma è previsto il rilascio nel canale Stable entro la fine di questa settimana. Edge 128 è disponibile nel canale Dev e dovrebbe essere presto disponibile per gli utenti Windows nello stesso canale. Si prevede che Edge 128 non verrà rilasciato sul canale Stable prima della fine di agosto. Anche con questo ritardo, questo cambiamento probabilmente interesserà solo una piccola percentuale di PC. L'istruzione SSE3 inviata è stata lanciata per i processori nel 2004, il che significa che presto Edge non sarà più supportato su PC vecchi di 20 anni.