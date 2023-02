Microsoft Edge integrerà Adobe Acrobat PDF

Microsoft Edge integra già un lettore di file PDF che tutto sommato funziona abbastanza bene e consente di visualizzare ed editare in modo basilare i documenti che gli vengono dati “in pasto”. A partire da marzo prossimo, però, il browser andrà ad integrare Adobe Acrobat PDF come strumento predefinito al posto della soluzione sino ad oggi utilizzata, sia su Windows 11 che su Windows 10 e successivamente arriverà pure su macOS.

Microsoft Edge: Adobe Acrobat PDF diventerà il lettore predefinito

Microsoft spiega che con Adobe Acrobat PDF i documenti saranno riprodotti con colori e grafica più accurati. Inoltre, sarà possibile godere di prestazioni migliorate, di funzioni ottimizzate per la selezione e la lettura ad alta voce del testo.

La decisione in questione è frutto di un accordo in essere tra Microsoft e Adobe che permette alla prima azienda di fruire della novità in questione e all’altra di presentare agli utenti di Windows i piani di abbonamento Acrobat che consentono di accedere alle funzioni per modificare i PDF.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da Microsoft al riguardo.

Gli utenti che desiderano funzionalità più avanzate per la gestione dei documenti digitali, come la possibilità di modificare testo e immagini, convertire PDF in altri formati e combinare file, possono acquistare un abbonamento Acrobat che consente l'accesso a queste caratteristiche ovunque, anche direttamente all'interno di Microsoft Edge tramite un'estensione del browser.

Per chi desiderasse continuare ad adoperare l'attuale lettore PDF dovrebbe essere comunque possibile disattivare quello di Adobe integrato in Edge. Il colosso di Redmond indica infatti che l'abilitazione di Adobe Acrobat PDF avverrà solo con un opt-in esplicito per le organizzazioni con device gestiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.