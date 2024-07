Mozilla Firefox: supporto esteso per Windows 7 e Windows 8

Mozilla punta a conquistare gli utenti di Windows 7 e 8 con un supporto esteso per il suo browser Firefox. A novembre 2022, l'azienda aveva annunciato l'intenzione di prolungare il supporto per il suo browser, una mossa concretizzata a marzo 2023 con il rilascio della versione 115 di Firefox Extended Support Release (ESR).

Le ambizioni di Mozilla, però, non si fermano qui. Lo scorso giugno, durante una sessione AMA ("Ask Me Anything") sul subreddit di Firefox, il team di leadership dell'azienda ha rivelato ulteriori piani per il futuro del browser. L'evento ha visto la partecipazione di figure chiave come Bethel Kidane, Senior Product Marketing Manager, Andrew Overholt, VP of Engineering, Platform, Vicky Chin, VP of Engineering, Desktop, Mobile, and Pocket, e molti altri.

Le parole del Senior Director of Product Management di Mozilla

In particolare, Byron Jourdan, Senior Director of Product Management di Mozilla, con il nickname ComprehensiveDoor643, ha annunciato l'intenzione di estendere il supporto per Firefox su Windows 7 oltre la data prevista. Alla domanda se questo proposito valesse anche per Windows 8 e 8.1, Jourdan ha confermato, specificando che la durata del supporto esteso per questi sistemi è ancora in fase di definizione:

Stiamo pianificando di estendere il supporto per gli utenti di Windows 7 oltre la data attualmente prevista, offrendo loro anche migliori opzioni per migrare a un nuovo PC quando lo desiderano. Include anche Windows 8 e 8.1, avrei dovuto dirlo prima. La verità è che al momento non lo sappiamo con certezza, ma a prima vista ha senso supportare questi sistemi finché il loro utilizzo rimane alto.

Nonostante Windows 7, 8 e 8.1 non vantino quote di mercato elevate, secondo gli ultimi dati Statcounter, Mozilla vede un'opportunità in questa fascia di utenti. Con Google Chrome e Microsoft Edge che hanno cessato il supporto per questi sistemi operativi, Firefox punta a diventare l'opzione preferita per gli utenti di Windows 7 e 8 che cercano un browser aggiornato e sicuro. In questo modo, Mozilla non solo mira a mantenere la sua base di utenti, ma anche a rafforzare la sua posizione come alternativa valida e affidabile nel mercato dei browser.