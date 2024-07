Arc Browser su Windows 11 ottiene funzionalità AI di Arc Max

Non molto tempo fa, The Browser Company ha rilasciato Arc Browser per Windows 11. Questo browser dall'aspetto minimalista offre una boccata d'aria fresca ai clienti che sono stanchi dei browser tradizionali. Nelle ultime ore l’azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento con una serie di aggiunte interessanti. La prima tra queste è l’arrivo di Arc Max, un insieme di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per il browser. Gli sviluppatori di Arc Browser affermano che Arc Max era una delle funzionalità più richieste. Con Arc Max, gli utenti di Windows 11 possono ad esempio organizzare le proprie schede con un solo clic (basta premere il pulsante "Ordina"). Inoltre, possono chiedere informazioni sulla pagina web corrente utilizzando la scorciatoia Ctrl + F. Le funzionalità di Arc Max sono facoltative quindi gli utenti che non desiderano utilizzarle possono sempre disattivarle dalle impostazioni.

Arc Browser: le altre novità introdotte con l’aggiornamento alla versione 1.10.0

Altre modifiche in Arc 1.10.0 per Windows 11 includono la possibilità di riorganizzare gli spazi delle schede. Nello specifico si tratta ad esempio di raccolte separate di schede che gli utenti creare facendo clic sul pulsante con l'icona a forma di “più” (+). Inoltre, sono stati aggiunti controlli skip/rewind nella modalità Picture-in-Picture. Arc Browser ha poi apportato una correzione per le impostazioni non persistenti dopo i riavvii. Infine, è stata introdotta un'interfaccia utente più pulita per la barra dei comandi (la precedente e fastidiosa barra di scorrimento è finalmente scomparsa).

Per saperne di più sul nuovo aggiornamento è possibile consultare il changelog completo della versione Arc 1.10.0. Gli utenti curiosi di provare Arc, possono recarsi sul sito ufficiale e scaricarlo gratuitamente. Bisogna comunque presente che al momento Arc è disponibile solo su Windows 11. Gli sviluppatori stanno lavorando per portare il browser anche su Windows 10. Tuttavia, ad oggi non è ancora stata annunciata una data ufficiale di rilascio.