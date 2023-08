OpenMandriva Lx 23.08 in download con Linux 6.4

A cinque mesi di distanza circa dal via alla distribuzione iniziale della release 23.03, è da segnalare il debutto di OpenMandriva Lx 23.08. La nuova edizione del sistema operativo, nome in codice ROME, porta con sé alcune novità degne di nota come il più recente kernel Linux 6.4 (le immagini ISO integrano la 6.4.8) e i driver grafici Mesa 23.2. I responsabili del progetto sottolineano inoltre l'attivazione di default della tecnologia HT/SMT NICE che, sui computer dotati di Hyper-Threading, ottimizza le prestazioni nella gestione dei processi attivi in primo piano e di quelli in background.

Le novità di OpenMandriva Lx 23.08

Gli utenti trovano nel pacchetto (tra gli altri, come vedremo a breve) l'ambiente desktop KDE Plasma 5.27.7 LTS con KDE Gear 23.04.3 e KDE Frameworks 5.108. All'interno del bundle delle applicazioni sono presenti la suite LibreOffice 7.6 dedicata alla produttività, Chromium 115 impostato come browser predefinito per la navigazione (al posto di Mozilla Firefox) e l'installer Calamares 3.2.62.

Coloro che già fanno uso di OpenMandriva Lx non sono obbligati a effettuare un'installazione pulita dall'immagine ISO per passare alla versione 23.08: è sufficiente eseguire un aggiornamento. Per il download è comunque possibile far riferimento alla pagina SourceForge dedicata o a quella dell'Internet Archive.

Come già anticipato, sono disponibili anche le edizioni con ambiente desktop GNOME 44.3 e LXQt 1.3.0. Quest'ultima è indirizzata sia alla variante ROME sia a quella Cooker del sistema operativo ed è consigliata a coloro con hardware piuttosto datati. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale.

La distribuzione è curata alla OpenMandriva Association, con sede in Francia e che opera senza alcuna finalità di lucro. Il progetto, nato inizialmente nel maggio 2012 da una costola del predecessore Mandriva Linux (a sua volta noto fino al 2005 come Mandrake Linux), ha fatto il suo debutto ufficiale alla fine dell'anno successivo con l'arrivo della prima versione stabile battezzata Oxygen.