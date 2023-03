OpenMandriva Lx 23.03: arrivato Linux 6.2 e KDE Plasma 5.27

I coder di OpenMandriva, nota distribuzione erede dello storico progetto Madriva Linux, hanno annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova stable release del sistema. OpenMandriva Lx 23.03 gode di una serie di upgrade di rilievo che permettono di migliorare la già ottima UX (User Experience) della distribuzione. Questo ramo di sviluppo si differenza da OpenMandriva Lx ROME, l'edizione rolling release di OpenMandriva, perché è impostato su rilasci regolari e consente quindi di ottenere una piattaforma più stabile e rodata anche se meno aggiornata rispetto ad OpenMandriva Lx ROME. In OpenMandriva Lx 23.03 è stato adottato Linux 6.2, ovvero la versione più recente del kernel del Pinguino che include una vastissima pletora di driver e firmware aggiornati.

Sempre in OpenMandriva Lx 23.03 è ora disponibile KDE Plasma 5.27, ovvero l'ultima incarnazione di questo blasonato ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. KDE Plasma 5.27 è una edizione LTS (Long Term Support) dunque riceverà supporto e patch di sicurezza per diversi anni in più rispetto alle versioni standard. Questo elemento è sicuramente molto apprezzato dagli utenti che sono alla ricerca di un desktop environment robusto ed affidaibile.

Assieme a KDE Plasma 5.27 troviamo ovviamente anche KDE Frameworks 5.104, l'insieme di librerie che stanno alla base di KDE e che animano i diversi tool ed utility integrate, e KDE Gear 22.12.3, ovvero la software suite sviluppata sempre dai coder KDE. OpenMandriva Lx 23.03 è dotata del supporto out-of-the-box ai pacchetti precompilati Flatpak, che sono ormai uno standard de facto nel panorama delle distribuzioni Linux. Non sono quindi necessarie configurazioni addizionali post-installazione, gli utenti potranno infatti accedere fin da subito all'enorme bacino di programmi reperibili su Flathub ed altri store similari.

OpenMandriva Lx 23.03 è equipaggiata con una serie di programmi "core" molto aggiornati come ad esempio: lo stack grafico Mesa 23, il display server Wayland 1.21.0, XOrg Server 21.1.7, LLVM/Clang 15.0.7, GNU Binutils 2.40, GCC 12.2, GNU C Library 2.37 e systemd 253.