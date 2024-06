OpenAI rilascia la libreria ufficiale per .NET

OpenAI, la compagnia che sviluppa il modello generativo GPT e il chatbot ChatGPT, ha rilasciato la prima versione beta della sua libreria ufficiale per .NET. Uno dei vantaggi di questo progetto risiede nel supporto completo alle API (Application Programming Interface) di Sam Altman e soci.

È quindi compresa ad esempio la chat completion API che permette di inviare più messaggi in input e di ricevere in risposta contenuti generati dall'LLM (Large Language Model). Stesso discorso per l'Assistant API che consente di rispondere ai prompt degli utenti da un'applicazione di terze parti.

Microsoft has announced that #OpenAI has created an official library for .NET for the OpenAI API. https://t.co/tC56PvywkQ — SD Times (@sdtimes) June 7, 2024

Funzionalità della libreria .NET di OpenAI

Grazie alla libreria, che è stata sviluppata in collaborazione con la Casa di Redmond, è disponibile anche il supporto per GPT-4o. L'ultima versione del modello di OpenAI. È comunque utile ricordare che non si tratta della prima libreria client per questo scopo. Tra le soluzioni non ufficiali vi è per esempio quella per il servizio Azure OpenAI che presenta il supporto ai filtri per i contenuti e al networking privato.

In ogni caso la libreria ufficiale per .NET di OpenAI è destinata a sostituire la libreria OpenAI dell'infrastruttura Cloud di Microsoft. Chi volesse iniziare ad utilizzarla può fare riferimento alla documentazione pubblicata su GitHub, dove sono presenti tutte le specifiche per l'accesso alla OpenAI REST API da applicazioni basate su .NET.

Chiaramente, per il suo impiego rimane indispensabile disporre della necessaria API Key, ricordando che l'accesso alle interfacce di programmazione non è gratuito e l'entità della spesa dipende dal numero di token consumati.

L'OpenAI .NET library è compatibile con .NET Standard 2.0 e per la sua installazione è sufficiente ricorrere a NuGet lanciando la seguente istruzione da linea di comando:

dotnet add package OpenAI --prerelease

Le altre librerie per le API

Quella per .NET è soltanto l'ultima libreria ufficiale di OpenAI per framework e linguaggi di programmazione. Ad oggi ne sono state rilasciate numerose altre per TypeScript, JavaScript, Python, Rust, Go, Java, Kotlin, Delphi e molte altre soluzioni per il coding.