Microsoft: nuova API AI per C# e .NET 9 in RC

Microsoft ha presentato nelle scorse ore una libreria di estensioni per i progetti di intelligenza artificiale. Essa si propone come un'API (Application Programming Interface) unificata per la programmazione delle applicazioni AI based in C#. Insieme a questa novità, la Casa di Redmond ha rilasciato anche una release candidate di .NET 9.0 con una licenza go-live. Una decisione presa in vista del lancio ufficiale previsto per novembre 2024.

La libreria Microsoft.Extensions.AI

La libreria Microsoft.Extensions.AI è descritta come uno strato unificato di astrazioni C# per interagire con i servizi di AI. L'obiettivo è quello di permettere ai creatori di applicazioni di intelligenza artificiale, come quelle per determinati fornitori di servizi, di implementare delle astrazioni.

Verrà così offerta agli sviluppatori la possibilità di utilizzare tali librerie tramite un'interfaccia di programmazione standard.

Microsoft ha voluto precisare che sarà comunque possibile usare API specifiche non coperte dalle astrazioni, permettendo comunque di accedere alle interfacce proprietarie solo quando necessario.

L'azienda vuole in pratica unificare lo sviluppo AI con .NET, in modo simile a quanto fatto per le API dei database, si pensi a System.Data.IDbCommand , permettono l'uso di una soluzione standard con driver per differenti fornitori di database. Nell'anteprima la compagnia ha fornito inoltre delle implementazioni di riferimento per i modelli di OpenAI, Azure AI e Ollama.

Alcuni sviluppatori avrebbero però sollevato dei dubbi sul livello di compatibilità della libreria. Ad esempio per quanto riguarda l'integrazione con Azure OpenAI e Microsoft.SemanticKernel. La preview della libreria si estenderà inoltre al rilascio di .NET 9, ci vorrà quindi del tempo prima che gli sviluppatori possano valutare se questo approccio sarà in grado di diventare uno standard.

.NET 9 con C# 13

Il rilascio di .NET 9 includerà la versione 13 di C#. Si tratterà però di un aggiornamento molto particolare. Come ormai ampiamente anticipato, infatti, esso conterrà numerosi miglioramenti dedicati a feature già esistenti. Vi sarà invece molto meno spazio all'integrazione di nuove funzionalità di rilievo.