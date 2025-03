Microsoft .NET 10 in anteprima: le novità della prossima LTS

Microsoft ha presentato in anteprima .NET 10, una release a lungo termine (LTS) che introduce diverse novità tra cui una preview di C# 14. Questa nuova versione porta miglioramenti in tutto l'ecosistema .NET, inclusi runtime, librerie di base, Entity Framework, linguaggi di programmazione, ASP.NET, Windows Forms, Windows Presentation Foundation e MAUI (Multi-Platform App UI).

Il ciclo di rilascio di .NET prevede una serie di anteprime durante le quali vengono integrate le funzionalità. Le preview saranno poi seguite da una release candidate intorno a settembre e dal rilascio ufficiale a novembre. Ci si possono quindi aspettare ulteriori aggiornamenti prima della release definitiva di .NET 10.

Ottimizzazioni e nuove funzionalità in .NET 10

Con questo aggiornamento di .NET la compressione Zip diventa ora più efficiente. Ciò dovrebbe avere un impatto positivo rilevante sia sulle prestazioni che sul consumo di memoria. L'aggiunta di un file da 2GB ad un archivio esistente mostra a esempio una riduzione del 99,8% nei tempi di esecuzione e un risparmio di memoria ancora maggiore.

Per quanto riguarda ASP.NET viene introdotto il supporto integrato a OpenAPI 3.1 che diventerà lo standard per la generazione dei documenti OpenAPI. In Blazor, invece, il codice JavaScript che implementa il framework verrà fornito come asset web statico riducendo la dimensione del file del 76% grazie alla compressione.

C# 14 e gli altri aggiornamenti dell'anteprima

C# 14 introduce le field-backed properties già anticipate in C# 13. Esse consentono di accedere direttamente al campo di una proprietà mantenendo una sintassi compatta.

Windows Forms ottiene nuove API basate su JSON per la gestione degli appunti. Vengono così eliminati problemi di sicurezza legati a BinaryFormatter . Entity Framework introduce il metodo LeftJoin per LINQ in modo da semplificare le query.

Gli sviluppatori interessati a testare .NET 10 possono scaricare l'SDK e utilizzarlo con la versione di anteprima di Visual Studio o con Visual Studio Code insieme al C# Dev Kit. Ulteriori aggiornamenti sono previsti per i prossimi mesi.