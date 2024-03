.NET: Smart Components per programmare con l'AI

Gli Smart Components di .NET sono una funzionalità introdotta in fase sperimentale dagli sviluppatori della Casa di Redmond con lo scopo di fornire nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale nella programmazione. Nel caso specifico non si tratta di un Assistente AI al coding, come GitHub Copilot, ma di un supporto alla produttività che permette di velocizzare alcuni task che, generalmente, vengono effettuati manualmente.

Smart Components per la programmazione

Gli Smart Components di .NET non sono dedicati alle sole versioni più recenti del progetto. Sono infatti compatibili con .NET 6 o release successiva e progettate per ASP.NET e Blazor. Le feature disponibili non sono per ora numerosissime, del resto parliamo di un toolset ancora in fase embrionale. Coprono però una parte abbastanza rilevante di procedure che spesso si devono affrontare durante la programmazione.

Smart TextArea è per esempio un componente dedicato al completamento durante la digitazione nelle aree di testo. Smart Paste è in grado di interpretare il contenuto degli appunti e di utilizzarlo per il completamento dei form. Infine, Smart ComboBox entra in gioco durante la digitazione ed suggerisce abbinamenti semantici più precisi rispetto a quelle che sarebbero possibili basandosi sui soli caratteri.

Componenti per la produttività

Tra i vantaggi degli Smart Components vi è il fatto che possono essere configurati rapidamente sfruttando dei preset. Parliamo inoltre di strumenti che sono stati pensati per l'uso immediato da parte degli sviluppatori ASP.NET. È comunque bene precisare che non si tratta di una soluzione Open Source. Questa caratteristica contraddice solo in parte le ultime scelte di Microsoft in termini di interoperabilità ma è probabile che in futuro anche gli Smart Components verranno sviluppati con licenza libera e aperta.

Il loro funzionamento prevede che l'utilizzatore disponga di un'API key per Azure OpenAI o OpenAI. Per quanto riguarda la privacy, Redmond sottolinea che i dati gestiti tramite i componenti vengono inviati all'AI di Azure. Quest'ultimo garantisce un elevato livello di tutela dei dati personali.