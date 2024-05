OpenAI ottiene il permesso di usare i contenuti da WSJ

OpenAI ha annunciato di aver stipulato un accordo pluriennale con la società di media News Corp (con sede a Manhattan). In questo modo, l’azienda co-fondata da Sam Altman potrà portare contenuti di notizie su vari prodotti, tra cui ChatGPT. La società ha affermato di "avere il permesso di visualizzare i contenuti delle testate di News Corp in risposta alle domande degli utenti e di migliorare i propri prodotti". News Corp comprende testate come The Wall Street Journal, MarketWatch, il New York Post, The Times, The Sunday Times, The Sun e The Daily Telegraph. Come parte dell'accordo, OpenAI avrà accesso ai contenuti attuali e d'archivio delle pubblicazioni di News Corp. Tuttavia, non avrà accesso ai contenuti per altre aziende di proprietà di News Corp.

OpenAI: forse i nuovi contenuti disponibili solo per ChatGPT Plus

Il nuovo accordo è stato annunciato da Sam Altman. In una nota, il CEO di OpenAI ha dichiarato: “la nostra partnership con News Corp è un momento di orgoglio per il giornalismo e la tecnologia. Apprezziamo molto la storia di News Corp come leader nella segnalazione delle ultime notizie in tutto il mondo e siamo entusiasti di migliorare l'accesso dei nostri utenti alla sua reportistica di alta qualità. Insieme, stiamo gettando le basi per un futuro in cui l’intelligenza artificiale rispetta, migliora e sostiene profondamente gli standard del giornalismo di livello mondiale”. La società non ha menzionato se l'accesso ai contenuti delle notizie farà parte della versione a pagamento di ChatGPT (ovvero ChatGPt Plus). Tuttavia, potrebbe anche disponibile per tutti gli utenti, proprio come accaduto con l’ultimo modello GPT-4o.

Questa novità arriva pochi giorni dopo che OpenAI ha annunciato un accordo con l'aggregatore di notizie social Reddit. Grazie a tale accordo, OpenAI potrà estrarre contenuti dai post di Reddit. Il mese scorso, la società ha anche siglato un accordo con il quotidiano finanziario Financial Times per migliorare ChatGPT con contenuti attribuiti.