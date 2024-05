ChatGPT senza login arriverà presto su Android

La versione istantanea di ChatGPT potrebbe presto arrivare ai dispositivi mobili. A rivelarlo è la redazione di Android Authority, che ha individuato la funzionalità su ChatGPT (beta) v1.2024.136 per Android. Tale funzionalità consentirà agli utenti di iniziare a parlare con il chatbot AI senza creare un account. Di solito, OpenAI richiedeva agli utenti di utilizzare ChatGPT creando un account OpenAI (o accedere tramite account Google, Apple o Microsoft). La società ha annunciato il mese scorso che gli utenti possono parlare con ChatGPT gratis, senza creare un account. OpenAI ha notato numerosi vantaggi derivanti dall'avere un account, "inclusa la possibilità di salvare e rivedere la cronologia chat, condividere chat e sbloccare funzionalità aggiuntive come conversazioni vocali e istruzioni personalizzate". Tuttavia, non dover accedere con un account rende più semplice e veloce l'utilizzo di ChatGPT, soprattutto per coloro che aspettano un motore di ricerca dedicato che può rivaleggiare con Google.

ChatGPT: senza login non si potranno caricare immagini

OpenAI ha dichiarato il mese scorso che la versione senza login di ChatGPT verrà lanciata "gradualmente". Ora, il nuovo comunicato prevede che, sebbene la funzionalità sia stata individuata nella versione Android, sarà disponibile sia per Android che per iOS nel prossimo futuro. Gli utenti possono scegliere di non utilizzare le proprie conversazioni per migliorare i modelli ChatGPT e OpenAI. Tuttavia, la versione senza login del chatbot non consentirà di caricare immagini. Questa funzionalità, disponibile con GPT-4o, richiede agli utenti di accedere con i propri account gratuiti o premium.

OpenAI ha fatto una serie di annunci la scorsa settimana durante il suo evento Spring Updates. Oltre a GPT-4o, ha presentato una nuova app ChatGPT per macOS e le sue voci AI. Tuttavia, OpenAI ha deciso di staccare temporaneamente la spina a una delle sue voci AI che assomiglia molto a Scarlett Johansson (che ha proprio doppiato un assistente AI nel film Her). ChatGPT ora supporta servizi di archiviazione cloud come Google Drive e OneDrive e fornisce strumenti interattivi per l'analisi dei dati. Il chatbot può anche estrarre contenuti dai post di Reddit come parte di una partnership tra le due società.