OnlyOffice Docs 7.3, tutte le novità della nuova release

Nuova versione, nuovo aggiornamento, nuovo passo avanti: la suite di produttività online OnlyOffice Docs approda in queste ore alla release 7.3 ed ancora una volta aggiunge novità ed affinamenti al proprio servizio. La nuova versione è il risultato di un lavoro costante di crescita che la suite sta affrontando ormai da anni e che proietta OnlyOffice ad essere soluzione ideale in molti contesti.

Per chi ancora non conosce tutte le potenzialità di OnlyOffice, in questa guida sono riassunte tutte le opportunità che consente di sfruttare. Per tutti coloro i quali già conoscono tutta la sua vasta gamma di soluzioni, invece, non resta che lanciarsi in un rapido excursus di tutte quelle che sono le novità sviluppate per questa nuova importante release.

OnlyOffice Docs 7.3

Lo sviluppo di questo nuovo rilascio è stato motivato da un'ampia gamma di novità che attraversano trasversalmente tutte le property della suite online. OnlyOffice Docs 7.3 (sito ufficiale), in particolare, impreziosisce il profilo della suite con le seguenti novità:

Form avanzati

La prima novità è relativa ai moduli, che risulteranno più semplici sia da gestire che da compilare. Con la versione 7.3 è possibile creare e assegnare vari ruoli di destinatario per la compilazione dei campi, semplificando così il flusso di lavoro dei documenti aziendali. In questo modo gli utenti saranno in grado di identificare visivamente quali campi devono compilare a seconda dei colori dei ruoli. Nei futuri aggiornamenti, gli sviluppatori estenderanno la funzionalità aggiungendo la possibilità di impostare i ruoli dei destinatari con restrizioni e firme elettroniche.

Grafica SmartArt

Si possono ora inserire vari elementi di tipo SmartArt (Process, Hierachy, Matrix) dentro documenti testuali, fogli di calcolo o slide. Così facendo diventa estremamente più semplice la rapida rappresentazione visuale di idee o informazioni, generando un impatto visivo di immediata rilevanza. Grazie ad una funzione di questo tipo si può avere in tempi rapidi la massima resa con il minimo sforzo, rendendo la creazione dei documenti più facile ed il risultato di maggior efficacia.

Protezione estesa dei documenti

I permessi di accesso ai file possono essere estremamente granulari e con la versione 7.3 ogni singolo aspetto può essere affinato e tutelato da apposite password. Così facendo è possibile fissare regole generali e regole particolari, aprendo ad ogni singolo collaboratore la possibilità di leggere, commentare, modificare o quant'altro all'interno del documento.

Unicode e LaTeX

L'editing dei documenti viene esteso con nuove funzionalità, quali ad esempio la possibilità di creare equazioni matematiche utilizzando le sintassi Unicode o il linguaggio di markup LaTeX.

Fogli di calcolo avanzati

Nella gestione dei fogli di calcolo viene aggiunta la funzione "Watch Window" che consente di andare oltre la sola visualizzazione della porzione del foglio di calcolo che compare sul display. Nel momento in cui si compilano formule e calcoli su grandi file, lo spostamento tra le celle si fa sempre difficoltoso ed in alcuni casi confusionario: apposite finestre consentiranno di vedere meglio le informazioni desiderate attraverso finestre "pop-up" che evitano la necessità per l'utente di spostarsi sul foglio di calcolo.

E se non bastasse, 13 nuove formule entrano nel novero dell'intelligenza del foglio di calcolo, consentendo così di arrivare ad elaborazioni ancor più complesse, raffinate ed eleganti. Tra le novità va citata inoltre la possibilità di importate dati da file XML e la grande utilità di creare link tra differenti fogli di calcolo attraverso semplici copia/incolla.

Presentazioni

Inserire una nuova slide all'interno di una presentazione sarà più semplice perché a seguito di un "Incolla Speciale" sarà possibile adattare il contenuto al tema, mantenere la formattazione originaria o salvaguardare soltanto alcune parti. La composizione della presentazione è inoltre resa più semplice e "pilotata" grazie alla gestione intelligente di apposite griglie sulle quali allestire le singole slide.

Come si può accedere a OnlyOffice?

Su questa pagina sono disponibili tutti i dettagli e le istruzioni per poter accedere alla suite secondo le modalità preferite, sia per uso personale che in ambito aziendale.

In collaborazione con OnlyOffice