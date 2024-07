YouTube sta testando un nuovo design per il miniplayer

YouTube sta attualmente testando un nuovo design per il suo miniplayer, la funzione che permette di continuare a guardare un video mentre si naviga nell'app. Questa modifica mira a migliorare l'esperienza dell'utente offrendo maggiore flessibilità e facilità d'uso.

Il miniplayer attuale di YouTube si trova nella barra inferiore dello schermo e mostra una versione ridotta del video, accompagnata dal nome del canale e dai controlli di riproduzione. Il nuovo design, invece, ricorda maggiormente una finestra picture-in-picture, permettendo agli utenti di ridimensionare il video e spostarlo liberamente sullo schermo. Questa nuova modalità di visualizzazione offre una maggiore personalizzazione rispetto alla versione precedente, adattandosi meglio alle esigenze dell'utente.

Un'altra novità del nuovo miniplayer è l'inclusione di pulsanti per avanzare e tornare indietro di 10 secondi, rendendo più facile navigare all'interno del video. Questo miglioramento potrebbe risultare particolarmente utile per chi vuole rivedere un determinato passaggio o saltare avanti rapidamente.

Il vecchio design potrebbe essere più intuitivo...

Attualmente, questa nuova funzionalità è ancora in fase di test e non è disponibile per tutti gli utenti. Non ci sono ancora informazioni certe su quando verrà rilasciata ufficialmente. La fase di test permetterà a YouTube di raccogliere feedback dagli utenti e apportare eventuali modifiche prima del lancio definitivo.

Il cambiamento del miniplayer potrebbe migliorare l'esperienza di utilizzo dell'app, consentendo agli utenti di multitasking più efficacemente. La possibilità di ridimensionare e spostare il video offre una maggiore libertà, permettendo di continuare a guardare i contenuti preferiti mentre si svolgono altre attività sull'app. Tuttavia, è possibile che alcuni utenti preferiscano il vecchio design, più semplice e meno ingombrante.

YouTube sta dunque sperimentando un nuovo design per il suo miniplayer, con l'obiettivo di offrire un'esperienza utente più flessibile e personalizzabile. Sebbene la nuova funzionalità sia ancora in fase di test e non disponibile per tutti, potrebbe rappresentare un miglioramento significativo per molti utenti.