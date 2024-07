Grindr disabilitato alle Olimpiadi di Parigi per la privacy degli atleti

In occasione delle Olimpiadi di Parigi, Grindr ha deciso di limitare alcune funzionalità dell'app per proteggere la privacy degli atleti LGBTQ+. Questa decisione è stata presa per evitare che si ripetano episodi simili a quelli delle Olimpiadi di Rio 2016, quando l'app venne utilizzata per identificare e rendere pubblici gli atleti LGBTQ+.

Per garantire la sicurezza e la privacy degli atleti, Grindr ha disabilitato alcune funzioni di geolocalizzazione all'interno del Villaggio Olimpico e delle altre strutture riservate agli atleti. In particolare, le funzioni "Esplora" e "Roam" non saranno disponibili, impedendo così agli utenti di cercare persone in specifiche località. Inoltre, la funzione "mostra distanza" sarà disattivata di default, anche se gli utenti potranno riattivarla manualmente se lo desiderano.

Queste misure sono state adottate per garantire connessioni sicure, permettendo agli atleti di conoscere persone LGBTQ+ senza il timore di essere riconosciuti o spiati. Grindr ha anche implementato ulteriori strumenti di controllo della privacy. Gli utenti potranno inviare e annullare messaggi in chat senza lasciare traccia e disabilitare la possibilità di effettuare screenshot di foto e contenuti multimediali.

If athletes are not out or come from a country where being LGBTQ+ is dangerous or illegal, using Grindr can put them at risk.

That’s why we disable location-based features within the Olympic Village. Read more here: https://t.co/XYiLMFi7pn https://t.co/mIJjJmd5A1

— Grindr (@Grindr) July 24, 2024