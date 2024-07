Word per il Web: Microsoft migliora la modifica delle tabelle

All'inizio di questo mese, Microsoft ha annunciato alcune novità per l'edizione web del suo programma di fogli di calcolo Excel. Tali migliorie includevano modi più semplici per inserire e spostare righe e colonne nel foglio di calcolo. Nelle scorse ore, l’azienda di Redmond ha annunciato di aver iniziato a implementare miglioramenti simili per l'utilizzo di tabelle nella versione Word per il Web.

Come riportato in un post sul blog di Microsoft 365 Insider: “Abbiamo sentito da molti di voi che vorreste che la modifica delle tabelle in Word per il Web fosse più semplice e intuitiva. E noi siamo d'accordo! I nostri ultimi aggiornamenti hanno trasformato la modifica delle tabelle in un'esperienza più fluida e hanno aggiunto un nuovo look fresco. Ora puoi inserire senza sforzo una riga o una colonna in una tabella esattamente dove ti serve con un solo clic, senza dover fare clic con il pulsante destro del mouse o accedere alla barra multifunzione per apportare le modifiche. Puoi anche spostare una riga o una colonna esistente in una nuova posizione nella tabella in modo rapido e semplice (senza dover tagliare o incollare)”.

Word per il Web: come inserire una nuova riga o colonna alle tabelle

Gli utenti che utilizzano Word per il Web e desiderano aggiungere una nuova riga o colonna a una tabella esistente nel file possono farlo in modo semplice. In primis basterà spostare il cursore nella posizione della riga o colonna aggiuntiva. A questo punto dovrebbe apparire l'icona “+” accanto alla posizione della nuova riga o colonna. In seguito, basterà soltanto selezionarla in modo da aggiungere il nuovo elemento alla tabella di Word.

Al momento, le nuove funzionalità di modifica delle tabelle in Word per il Web sono disponibili per gli utenti di Targeted Release. Non saranno generalmente disponibili per tutti gli utenti di Word Web prima di settembre 2024.