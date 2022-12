Guida a OnlyOffice: la suite di produttività, come la vuoi tu

Al lavoro o a casa, su server proprio o nel cloud, in browser o localmente su qualsiasi sistema operativo: se cerchi una suite di produttività che risponda senza tentennamenti ad una varietà di opzioni come queste, allora ecco che OnlyOffice è la tua risposta. OnlyOffice, infatti, è esattamente la suite di produttività che vuoi tu, perché è in grado di adattarsi a tutte le modalità che preferisci per rispondere al meglio alle specifiche necessità di ognuno.

Chi già utilizza le più tradizionali e diffuse suite di produttività ben sa quali servizi siano in grado di offrire. Scegliere OnlyOffice significa avere a disposizione funzionalità aggiuntive, piena compatibilità, grande elasticità e tutta una serie di vantaggi ulteriori. OnlyOffice è dunque l'occasione per quanti non vogliono la solita suite, ma ne cercano una che sappia davvero rispondere in modo più preciso ai propri desiderata. In questo approfondimento indagheremo gli elementi principali che fanno di OnlyOffice una suite diversa e ricca, ideale sia in termini di offerta che in ottica di convenienza.

Guida a OnlyOffice: come scegliere

Il primo elemento da comprendere è il tipo di release maggiormente confacente alle proprie necessità. Si può infatti scegliere tra le seguenti opzioni:

Disponibili sia le versioni per desktop che quelle per Android e iOS, per una piena e totale compatibilità su ogni fronte.

Le due versioni della suite contengono i relativi applicativi per le tradizionali funzionalità utili alla produttività, e ora diamo un'occhiata a cosa includono e qual è la differenza.

OnlyOffice Docs, gli editor online per le piattaforme aziendali

La suite per ufficio online OnlyOffice include gli editor per la creazione, la modifica in collaborazione e la condivisione dei documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni completamente compatibili con i formati di Microsoft Office e OpenDocument, creatore di moduli personalizzabili e lettore e convertitore di file PDF e libri elettronici.

Fornisce inoltre agli utenti vari tool di formattazione e ampia collezione di plugin per chattare direttamente nell’editor, effettuare le chiamate audio e video, embeddare i video, creare blog post, controllare la grammatica e ortografia, tradurre al volo, compilare bibliografie e altro ancora. Insomma, un set necessario degli strumenti per la collaborazione in team, il tutto in piena sicurezza, rendendo i processi di lavoro fluidi e semplici.

Queste le opzioni disponibili a livello di interfaccia e plugin sulle varie edizioni di OnlyOffice Docs:



Entrando più nel dettaglio, è possibile vedere come pressoché tutti gli strumenti siano disponibili su tutte le edizioni, consentendo così di portare avanti una scelta incentrata più sulle proprie necessità che non sugli eventuali limiti della suite in uso. Limiti, infatti, non risultano essercene:

Questo il quadro complessivo relativo all'editor per Documenti (già vincitore Gold dei Cloud Computing Insider Awards 2021 nella categoria "File Sharing & Collaboration"):



Questa, invece, la conferma della bontà delle varie edizioni anche per lo strumento di creazione dei Moduli:

Nessuna limitazione anche per quanto concerne il più complesso mondo dei fogli di calcolo:

Stesso discorso vale anche per le Presentazioni:



Le edizioni di ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE offre diverse versioni degli editor di documenti online impacchettate come ONLYOFFICE Document Server:

Community Edition. Creata per appassionati di tecnologia alla ricerca di potenti funzionalità di modifica dei documenti per processi aziendali. Scaricabile gratuitamente, questa versione è disponibile con licenza AGPL v.3 con il codice sorgente elencato su GitHub .

Enterprise Edition. Va scelta se hai bisogno di funzionalità di editing e sicurezza pronte per aziende, accesso prioritario alle impostazioni di sicurezza e stabilità o supporto tecnico dal team di esperti ONLYOFFICE.

La suite d'ufficio open-source, conforme alle normative GDPR, può essere integrata all'interno di qualsiasi altro sistema IT, come ad esempio Nextcloud, ownCloud, Moodle, Alfresco, Confluence, grazie a più di 30 connettori ufficiali già pronti all'uso. Scopri di più

Developer edition. È perfetta per te se sei uno sviluppatore di software alla ricerca di potenti strumenti di modifica dei documenti e vuoi estendere le funzionalità del tuo servizio e fornirlo ai clienti con il proprio brand. Il pacchetto Developer edition include conversion API per convertire tutti i tipi di file diffusi con supporto più di 50 formati. Non importa in quale lingua è scritta la tua app, ONLYOFFICE fornisce gli esempi pronti all'uso di integrazione di editor online e componenti per i framework frontend più diffusi. Indipendentemente dal modello di implementazione che utilizzi, puoi integrare ONLYOFFICE Docs Developer nella tua soluzione SaaS o on-premise. Scopri di più

Tra le novità occorre inoltre citare OnlyOffice Docs Cloud: la versione SaaS di ONLYOFFICE Docs consente di accedere a tutte le funzionalità di modifica e collaborazione dalla versione on-premise e di godere della stessa esperienza utente senza la necessità di installare e configurare la suite manualmente. Il gruppo garantisce manutenzione e aggiornamenti a cadenza regolare, cosa che consente all'utente di concentrarsi semplicemente sul proprio lavoro e sui propri contenuti.

La versione basata su cloud può essere collegata a diverse piattaforme di archiviazione e soluzioni DMS (da Nextcloud a ownCloud, passando per Confluence, Alfresco, WordPress e altre ancora) grazie alle app di integrazione pronte all'uso. L'hosting viene fornito in questo caso da Amazon Web Services (AWS) con garanzia di stabilità del 99,99999% e conformità con i più elevati standard di sicurezza del comparto. Nuove ed ulteriori opzioni di hosting saranno presto disponibili, ad estensione ulteriore delle opportunità messe a disposizione da OnlyOffice (qui tutti i dettagli).

OnlyOffice Workspace, un set delle app completo per le imprese

Gli editor di documenti possono essere utilizzati anche all'interno della piattaforma nativa ONLYOFFICE Workspace, un pacchetto completo per la produttività e la gestione del flusso di lavoro e collaborazione in team grazie ai moduli Documenti (con gli editor ONLYOFFICE Docs inclusi), Progetti, Posta, CRM, Calendario, Chat e la network.

La piattaforma Workspace è disponibile sul server proprio, in cloud o come installazione pre-configurata. Scegliendo la soluzione più adatta alle esigenze del team, si può trovare il bundle delle app per ogni tipo di budget e attività:

Cloud gratuito per le startup fino a 5 utenti o la versione gratuita per uso privato (strumenti per lavoro sui documenti),

Cloud Business e Cloud Vip estendibili e flessibili,

Versione on-premises per imprese come un pacchetto già pronto ad hoc.

ONLYOFFICE offre soluzioni su misura per gestire il flusso di lavoro del team con la possibilità di integrare i servizi terzi, offrendo vari livelli di sicurezza e possibilità di gestire ambiente di lavoro a seconda delle necessità (aspetto, logo, themi ecc.). E ufficio OnlyOffice Personal è invece pensato per un utilizzo individuale (e a costo zero).

La forte granularità dell'offerta rende evidente un aspetto centrale dell'idea: c'è un OnlyOffice per tutte le esigenze, ritagliato appositamente per chiunque ed in grado di assolvere al meglio alle necessità per le quali si cerca soluzione. Online come su desktop, con installazione locale come su dispositivi mobile: una suite integrata davvero a tutto tondo, andando ben oltre quanto messo a disposizione da gran parte delle suite di produttività concorrenti.

