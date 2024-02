OneDrive: Microsoft rilascia update dell’app con nuovo design

Microsoft sta iniziando a lanciare un nuovo design per il suo servizio di archiviazione cloud OneDrive per tutti gli utenti. L’azienda di Redmond ha presentato per la prima volta un aggiornamento del design Fluent per OneDrive lo scorso anno e sarà disponibile per tutti gli utenti individuali di OneDrive entro la fine di febbraio. Come affermato da Miceile Barrett, product manager di Microsoft, con un post sul blog ufficiale della società di Redmond: “Si tratta di un aggiornamento sia visivo che funzionale progettato per aiutare gli utenti ad accedere rapidamente ai tuoi file e mantenere i tuoi contenuti organizzati in più modi. Il design visivo migliorato riduce il disordine e le distrazioni, permettendoti di concentrarti su ciò che è importante: i tuoi contenuti”.

OneDrive: nuova visualizzazione degli utenti e filtri per i file

Il nuovo design di OneDrive si avvicina maggiormente a Windows 11 e apporta modifiche alle varie app Office di Microsoft. Sebbene l'interfaccia principale sia stata semplificata e modernizzata, c'è anche una nuova visualizzazione degli utenti in modo da poter trovare file e documenti guardando i volti di familiari o amici con cui condividi regolarmente documenti. Microsoft ha anche aggiunto nuovi filtri per i file al nuovo OneDrive, in modo da poter filtrare l'interfaccia per file Word, Excel, PowerPoint o PDF. Il pulsante “aggiungi nuovo” ora include opzioni sia per il caricamento di file che per la creazione di nuovi documenti utilizzando le app di Office. Tale soluzione è migliore dei due pulsanti separati presenti nell’attuale OneDrive per il caricamento di file e nuove cartelle/documenti.

L’interfaccia aggiornata non è l’unico cambiamento previsto per la piattaforma, soprattutto per quanto riguarda gli utenti business. Microsoft sta infatti aggiungendo supporto offline, tempi di caricamento più rapidi e molto altro ancora. Per poter provare tutte le nuove funzionalità della piattaforma bisognerà però attendere i prossimi mesi.