Outlook potrà includere e riprodurre video di Microsoft Stream

Microsoft sta aggiungendo nuovi modi per inserire video nelle e-mail dalla sua nuova app Outlook per Windows, insieme alla versione web di Outlook. Nello specifico, entrambe queste piattaforme Outlook possono ora aggiungere video Microsoft Stream alle e-mail, insieme ai video caricati sugli account cloud OneDrive. Microsoft Stream è il servizio di streaming video di Microsoft creato appositamente per aziende e organizzazioni, per consentire loro di mostrare video ai propri dipendenti. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, la società ha dichiarato: “Outlook ora ti permette di incorporare video Microsoft Stream direttamente nelle tue e-mail, consentendo ai destinatari di guardare i tuoi video senza uscire dalla posta in arrivo. Questa perfetta integrazione aumenterà il coinvolgimento, garantendo che il tuo messaggio venga visto e compreso da più dipendenti in tutta l'organizzazione”.

Outlook: come funziona la condivisione di video Stream nell’e-mail

Gli utenti che utilizzano Outlook sul Web e la nuova versione dell'app Windows possono avviare un video e creare una nuova e-mail. A questo punto basterà semplicemente inserire un link di condivisione Stream nell’e-mail, in modo da essere visualizzato a suo interno. L’azienda di Redmond ha aggiunto che la nuova app Outlook e gli aggiornamenti Web supportano anche l'allegato video archiviato nel proprio account cloud OneDrive. In alternativa, è possibile caricare e condividere un video da OneDrive. In entrambi i casi, il video dovrebbe essere incluso nel corpo dell'e-mail.

Se non si desidera che il video venga visualizzato nell'e-mail, ma si preferisce semplicemente mostrare un collegamento al video, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul titolo del video nel lettore video. Fatto ciò, si dovrà cliccare su Link Styles, seguito dall'opzione Link. In questo modo per trasformarlo in un link condivisibile. Naturalmente, sarà anche possibile anche gestire le autorizzazioni video, cliccando con il pulsante destro del mouse sul video. Per le persone che utilizzano la classica app Windows di Outlook, Microsoft afferma che la funzionalità di incorporamento video Stream e OneDrive verrà aggiunta a tale app nel prossimo futuro.