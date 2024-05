Firefox 127: Mozilla rilascia la prima beta con alcune novità

Dopo aver rilasciato ufficialmente Firefox 126, Mozilla ha lanciato il nuovo aggiornamento per Firefox 127, sul canale beta per il test pubblico. Quest’ultimo introduce una funzionalità di screenshot aggiornata che consentirà finalmente di acquisire screenshot di varie pagine “about” e tipi di file come SVG, XML e altri. Inoltre, sarà possibile gestire meglio l'acquisizione di screenshot di pagine di grandi dimensioni. Il nuovo aggiornamento presenta nuove scorciatoie da tastiera per maggiore accessibilità, compatibilità dei temi e supporto della modalità a contrasto elevato (HCM). Firefox 127 aggiunge anche l’opzione "Chiudi schede duplicate" nel widget della barra delle schede "Elenca tutte le schede" e nel menu contestuale delle schede. Inoltre, aggiunge il supporto per la risoluzione dei record DNS HTTPS con il risolutore DNS dell’OS su Linux, Android 10 (e successivi) e Windows 11.

Firefox 127: le novità per Linux, Windows, macOS e sviluppatori web

Per gli utenti Linux, Firefox 127 riporterà le architetture CPU x86 a 32 bit come x86_64 (64 bit) nella stringa User-Agent di Firefox sui sistemi Linux. Ciò avverrà anche sulle API Web navigator.platform e navigator.oscpu, per ridurre le informazioni relative all'impronta digitale dell'utente e aumentare la compatibilità del sito web. Per gli utenti Windows, Firefox introduce una funzionalità di avvio automatico del browser all’avvio o riavvio del PC. Per gli utenti macOS viene abilitata di default la navigazione tramite schede per link e altri elementi attivabili anziché seguire l'impostazione "Navigazione da tastiera". Per gli sviluppatori, Firefox 127 promette il supporto per i nuovi metodi Set JavaScript per creare unioni e intersezioni di due insiemi. Inoltre, introduce il supporto per la funzione navigator.clipboard.read()/write(), che richiede agli utenti di confermare quando Firefox tenta per leggere il contenuto degli appunti che non è originato da una pagina della stessa origine.

Sempre per gli sviluppatori web, Firefox 127 ottimizza e abilita il precaricamento DNS per i documenti HTTPS tramite il linkhint rel="dns-prefetch". Questo consente agli sviluppatori di specificare nomi di dominio per risorse importanti che dovrebbero essere risolte preventivamente. Firefox 127 include anche una modifica che avrebbe dovuto essere introdotta nella versione Firefox 126, vale a dire l'opzione "Mostra suggerimento di ricerca di tendenza" (non abilitata per impostazione predefinita) e la tanto attesa funzionalità Cookie Banner Blocker. Mozilla prevede di rilasciare Firefox 127 l'11 giugno 2024. Fino ad allora, è possibile provare la versione scaricando il file binario dal sito web ufficiale di Mozilla. Tuttavia, bisogna sempre tenere presente che si tratta di una versione pre-release, non adatta all'uso in ambienti di produzione.