PowerPoint userà il riconoscimento vocale per i sottotitoli video

Nel dicembre 2023, Microsoft ha annunciato che PowerPoint per il Web avrebbe aggiunto il supporto per l’inserimento di video che includevano sottotitoli. Tuttavia, tali didascalie devono essere create nel formato WebVTT prima di essere inserite nel video PowerPoint. Microsoft ha ora annunciato un'imminente funzionalità web di PowerPoint che dovrebbe rendere molto più semplice l'aggiunta di sottotitoli ai video. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, l'app aggiungerà una funzionalità di riconoscimento vocale che ascolterà l'audio nel video PowerPoint e genererà automaticamente i sottotitoli. Microsoft afferma che una volta implementata la funzionalità, gli utenti che inseriscono il proprio video in un file di presentazione possono quindi fare clic sull'opzione Sottotitoli, scegliere una tra le 63 lingue supportate da questa funzionalità, e cliccare sul tasto Genera sottotitoli. In questo modo, i sottotitoli verranno includerli all’interno.

PowerPoint per il Web: si potranno aggiungere anche i nomi degli oratori

L'azienda di Redmond afferma che la funzione è in grado di scansionare anche video di due ore nell'app PowerPoint generare i sottotitoli in pochi minuti. Una volta terminato, l'utente può accedere e apportare eventuali correzioni ai sottotitoli automatici facendo clic sul pulsante Modifica sottotitoli. Il video verrà riprodotto automaticamente quando si arriva alla sezione dei sottotitoli che si desidera modificare. Microsoft ha aggiunto alcuni suggerimenti per l'utilizzo di questa funzionalità ormai imminente. Quando gli utenti accedono per modificare i sottotitoli, possono anche aggiungere i nomi di ciascun oratore nel video, insieme a eventuali suoni importanti prodotti nella clip.

Inoltre, la funzione di sottotitoli automatici di PowerPoint per il Web può essere utilizzata per tradurre il video in una qualsiasi delle 63 lingue supportate. Ciò permetterà ad un pubblico più ampio di accedere al video. Tale funzionalità non verrà però rilasciata subito. Bisognerà attendere ancora qualche settimana. Microsoft ha infatti confermato che i sottotitoli automatici basati sul riconoscimento vocale verranno aggiunti a PowerPoint sul Web solo a giugno 2024.