OneDrive raddoppierà l’uso dello spazio di archiviazione

Microsoft OneDrive, la celebre piattaforma di archiviazione in cloud di Microsoft potrebbe presto cambiare. Non si tratta dell’integrazione dell’intelligenza artificiale con l’arrivo di Windows Copilot, ma della possibilità che OneDrive aumenti, per non dire raddoppi lo spazio a disposizione di ciascun utente. A diffondere questa indiscrezione è stato il sito tedesco Dr. Windows, il quale ha condiviso anche lo screenshot di un’email inviata dalla stessa Microsoft per annunciare la novità.

Archiviazione OneDrive: i cambiamenti alla sezione Foto

Come riportato nel comunicato diffuso da Microsoft, la modifica alla struttura della sezione Foto di OneDrive sarà attiva dal prossimo 16 ottobre. Al momento, se si salva una stessa foto sia nella sezione Raccolta sia in quella Album, all'interno dello spazio di archiviazione totale, OneDrive la considera come se fosse una sola. Se ad esempio si elimina la foto dall’album, la si elimina anche su Raccolta. Presto però le cose cambieranno. Microsoft ha infatti deciso di rendere indipendenti le due schede. Ciò comporterà che se una stessa foto presente in entrambe le schede verrà conteggiata due volte da OneDrive. In altre parole, questa occuperà il doppio dello spazio di archiviazione. Tuttavia, se la foto si elimina dall’album, può essere comunque ritrovata in Raccolta.

L’azienda di Redmond ha dichiarato che questo cambiamento verrà effettuato per "migliorare l’esperienza degli utenti con Microsoft 365". Non è ancora chiaro se Microsoft concederà più spazio d’archiviazione agli utenti in base al loro abbonamento o raddoppierà lo spazio occupato dalla sezione Foto. Tuttavia, sembra ovvio che il limite di un anno serva soltanto a dare il tempo di controllare le foto salvate nelle varie cartelle ed eliminare i doppioni per evitare di sprecare spazio inutile. Gli utenti saranno contenti di questi cambiamenti? Spesso gli utenti archiviano in cloud migliaia di foto (eventi, vacanze occasioni varie). Se si considera ciò, la risposta sarà molto probabilmente un secco “no”.