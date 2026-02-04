Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Offerta speciale Surfshark: a febbraio 87% di sconto sui piani Starter e One

I prezzi partono da 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo su tutti i piani.
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 feb 2026
I piani Starter e One del fornitore VPN Surfshark sono in sconto dell’87% nell’ambito della nuova offerta speciale di febbraio. Grazie alla promozione in corso, è possibile sottoscrivere il servizio di rete privata virtuale a partire da 1,99 euro al mese per i primi due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Proprio in queste settimane la VPN di Surfshark può tornare utile per svariati scenari, su tutti quello di un soggiorno in Italia o all’estero di qualche giorno e la visione dei propri contenuti streaming preferiti. Nel primo caso, avere una VPN consente di collegarsi al Wi-Fi dell’hotel o dell’aeroporto in modo sicuro, così da mantenere privati dati sensibili come informazioni personali, credenziali bancarie e documenti di lavoro.

Per quanto riguardo invece la seconda questione, durante un viaggio all’estero l’accesso ai contenuti streaming delle proprie piattaforme preferite può essere bloccato a causa delle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete: per riuscire a superare tale blocco la VPN è il mezzo più efficace, dal momento che permette di simulare una connessione da un altro Paese e bypassare in automatico il blocco geografico. Perché è così importante in questo periodo? Se ad esempio avete in programma un viaggio fuori dall’Italia la prossima settimana, seguire le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina senza una VPN potrebbe diventare un problema: al contrario, attivando tale servizio ci si potrà collegare liberamente a RaiPlay o al nuovo servizio streaming HBO Max oppure a qualunque altro servizio streaming che includerà la programmazione live e on-demand dei Giochi Olimpici.

I prezzi scontati dei piani di due anni di Surfshark

Ecco un breve riepilogo di come cambiano i prezzi dei piani della durata di 24 mesi:

  • Surfshark Starter: 1,99 euro al mese (87% di sconto)
  • Surfshark One: 2,29 euro al mese (87% di sconto)
  • Surfshark One+: 4,19 euro al mese (80% di sconto)
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

