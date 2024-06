NotebookLM: Google lancia il suo super tool AI a livello globale

A pochi giorni dall’introduzione dell’app Gemini per Android in Europa, Google ha annunciato un'altra novità. Si tratta della disponibilità globale di NotebookLM, fino ad ora era disponibile solo negli Stati Uniti. Si tratta di uno strumento AI basato sull'ultimo LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) di Google, Gemini 1.5 Pro. NotebookLM è essenzialmente un collaboratore AI personalizzato, che aiuta gli utenti a lavorare su determinati documenti, rispondendo alle loro domande. Quando gli utenti aprono un nuovo blocco note, possono caricare contenuti da Drive, PDF, file di testo, un testo copiato o un sito web. Inoltre, l’intelligenza artificiale può anche esaminare migliaia di dati senza che l’utente debba fare nulla.

Con l'odierna espansione globale, Google ha aggiornato NotebookLM per supportare Presentazioni Google e URL web, citazioni in linea che portano direttamente ai passaggi di supporto nelle fonti per il fact checking, ecc. Inoltre, Notebook Guide può fornire una comprensione di alto livello delle fonti convertendo il contenuto in domande frequenti, documenti di briefing o guide di studio.

NotebookLM: tool utilizzato da scrittori, ricercatori, sceneggatori e non solo

Poiché Gemini 1.5 Pro è un LLM multimodale, gli utenti possono inviare immagini, grafici e diagrammi a NotebookLM e porre domande al riguardo. Se appropriato, NotebookLM può anche includere citazioni ad immagini come prova a sostegno. Per spiegare meglio come questo super tool sia già stato utilizzato, Google ha dichiarato: “siamo rimasti stupiti dalla gamma di utilizzi che le persone trovano per NotebookLM. Poiché il prodotto è stato sviluppato in stretta collaborazione con autori, studenti ed educatori, abbiamo visto molti dei primi utilizzatori integrarlo nei flussi di lavoro di ricerca e scrittura. L'autore di best seller Walter Isaacson ha collaborato con NotebookLM per analizzare i diari di Marie Curie per effettuare ricerche sul suo prossimo libro. Abbiamo riscontrato un entusiasmo simile da parte dei ricercatori di documentari e podcast che hanno bisogno di vagliare archivi complessi per generare sceneggiature o idee per storie”.

Per utilizzare NotebookLM, basta accedere al sito web ufficiale e caricare il contenuto in un nuovo blocco note. All’inizio potrebbe sembrare un po’ confusionario. Tuttavia, una volta capito come funziona, si rivela uno strumento davvero potente.