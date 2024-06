L’app Gemini per Android e iOS arriva ufficialmente in Italia

Dopo l’ultima espansione per paese/lingua alla fine di aprile, l’app Gemini per Android e iOS arriverà ora nel Regno Unito e in Europa (Italia compresa). Ad annunciarlo è la stessa azienda di Mountain View, con un post sul suo blog ufficiale. Secondo Google “con l'app Gemini sul vostro telefono, potete digitare, parlare o aggiungere un'immagine per diverse esigenze. Potete scattare una foto della vostra gomma della macchina a terra e chiedere istruzioni su come cambiarla, o ottenere aiuto per scrivere quel messaggio di ringraziamento. È un primo passo importante nella creazione di un vero assistente AI: conversazionale, multimodale e utile”.

App Gemini: come attivarle l’assistente su Android e iOS

Gli utenti Android potranno scaricare l’app Gemini dal Google Play. In alternativa, è possibile attivare Gemini tramite Google Assistant, dicendo “Ehi Google” o toccando il tasto dedicato. Come riportato ancora dall’azienda di Mountain View sul proprio blog: “Molte funzionalità vocali che solitamente usavate in Google Assistant saranno disponibili tramite l'app Gemini, tra cui settare un timer, effettuare chiamate e impostare un promemoria, e stiamo lavorando per supportarne altre in futuro”. Per quanto riguarda gli utenti iOS, Gemini verrà integrato direttamente nell’app Google. Per attivare l’assistente AI basterà aprire l’app, toccare il tasto dedicato e iniziare a chattare con Gemini. Proprio come i suoi competitor (ChatGPT o Claude), l’assistente Google aiuterà gli utenti nella scrittura di e-mail, post social, organizzare appuntamenti, ma non solo. Ad esempio, si potrà sfruttare la fotocamera dello smartphone per mostrare un determinato elemento (come un vestito in vetrina) e chiedere all’AI di trovarlo sul web.

Il roll-out dell’app Gemini per Android è iniziato oggi, 5 giugno 2024. Tuttavia, considerando che il rilascio avverrà gradualmente, è probabile che alcuni utenti riescano a scaricarla nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Per controllare se Gemini è stato integrato su Google per iOS, basta aggiornare l’applicazione. Anche in questo caso, è possibile che le funzionalità di Gemini arrivino a breve.