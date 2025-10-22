Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordVPN si accende per il Black Friday: ecco i prezzi più bassi del 2025

La promozione in corso prevede il 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni più tre mesi extra in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 ott 2025
NordVPN sceglie di anticipare tutti lanciando fin da ora l'offerta per il Black Friday. Una promozione vera, dato che i prezzi dei piani Base, Plus e Ultimate sono quelli più bassi del 2025: si parte dai 2,99 euro per l'account Base, quello più economico, che ha il vantaggio di includere lo stesso servizio di rete privata virtuale presente negli altri due piani.

La promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. La sottoscrizione di uno dei tre piani disponibili può essere completata direttamente online in pochi minuti tramite l'apposito form.

Due anni di NordVPN a partire da 2,99 euro al mese

Il Black Friday del noto fornitore VPN NordVPN rappresenta un'ottima opportunità per chi è alla ricerca di un servizio di questo tipo, indispensabile per una navigazione in Internet realmente privata e per lavorare in tutta sicurezza quando si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica, come può essere quella degli aeroporti, degli hotel o dei locali.

Se si è interessati soltanto alla VPN, il piano Base a 2,99 euro al mese è la scelta ideale, dal momento che presenta lo stesso servizio incluso nei piani Plus e Ultimate. Quest'ultimi sono invece la soluzione migliore per quanti vogliono una protezione aggiuntiva, rappresentata alla perfezione dalla funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, in grado di aumentare il livello di sicurezza e privacy online in pochi istanti.

L'attuale offerta del Black Friday di NordVPN sarà valida fino al 10 dicembre 2025. Ricordiamo che, oltre allo sconto del 74%, i nuovi clienti beneficeranno anche di tre mesi aggiuntivi gratuiti del servizio di rete privata virtuale. Se poi il servizio stesso non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, si potrà sempre richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

