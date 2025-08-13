Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

NordVPN scende in campo con Claudio Marchisio e cala il tris: privacy, protezione e sicurezza extra

La nuova partnership con l'icona del calcio italiano è l'occasione anche di una nuova offerta: fino al 73% di sconto più 3 mesi extra gratis.
NordVPN scende in campo con Claudio Marchisio e cala il tris: privacy, protezione e sicurezza extra
La nuova partnership con l'icona del calcio italiano è l'occasione anche di una nuova offerta: fino al 73% di sconto più 3 mesi extra gratis.
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 ago 2025
Link copiato negli appunti

"Con NordVPN gioco sicuro grazie alla tripletta perfetta: privacy, protezione e sicurezza extra". Questo il commento di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, sul servizio di rete privata virtuale punto di riferimento del settore, e una delle scelte maggiormente consigliate per quanti in questi giorni stanno partendo per le loro vacanze.

Privacy, protezione e sicurezza extra a fronte di un prezzo a partire da 3,09 euro al mese per 2 anni, grazie al nuovo sconto del 73% lanciato da NordVPN in concomitanza con la nuova partnership. Qualora poi il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Vai all'offerta di NordVPN

nordvpn offerta agosto 2025

NordVPN in vacanza, un grande sì

L'utilità di un servizio come la VPN diventa ancora più evidente quando si è in vacanza all'estero, dove è molto più semplice, e allo stesso tempo pericoloso, imbattersi in connessioni Wi-Fi non protette, con tutte le conseguenze del caso (sottrazioni di dati personali, dati sensibili, furti d'identità, eccetera). NordVPN, che in questo settore è uno dei punti di riferimento, ci mette da subito una pezza.

In che modo? Nascondendo l'indirizzo IP dei suoi utenti, azione che in automatico rende invisibile l'attività svolta sul web agli occhi di cybercriminali e utenti malintenzionati. Parlando di NordVPN, questa va poi oltre offrendo la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, che aiuta a evitare il phishing, i malware e altre truffe informatiche.

Tra le altre cose, un unico account permette di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea, dunque per quanti viaggiano in coppia o in famiglia non c'è nemmeno la necessità di acquistare due o più licenze, una singola basta e avanza.

La promozione in corso sui piani della durata di due anni di NordVPN, con uno sconto pari al 73%, sarà valida fino al 15 ottobre 2025.

Vai all'offerta di NordVPN
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Come vedere Milan-Bari in streaming dall'estero (Coppa Italia)
VPN

Come vedere Milan-Bari in streaming dall'estero (Coppa Italia)
Il blocco geografico in vacanza fa arrabbiare: ecco come risolvere in tre minuti
VPN

Il blocco geografico in vacanza fa arrabbiare: ecco come risolvere in tre minuti
Sicurezza online senza compromessi anche in vacanza: ecco l'offerta di Surfshark
VPN

Sicurezza online senza compromessi anche in vacanza: ecco l'offerta di Surfshark
Connettiti alla rete Wi-Fi dell'hotel in modo sicuro per una vacanza senza preoccupazioni
VPN

Connettiti alla rete Wi-Fi dell'hotel in modo sicuro per una vacanza senza preoccupazioni