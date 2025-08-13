NordVPN scende in campo con Claudio Marchisio e cala il tris: privacy, protezione e sicurezza extra

"Con NordVPN gioco sicuro grazie alla tripletta perfetta: privacy, protezione e sicurezza extra". Questo il commento di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, sul servizio di rete privata virtuale punto di riferimento del settore, e una delle scelte maggiormente consigliate per quanti in questi giorni stanno partendo per le loro vacanze.

Privacy, protezione e sicurezza extra a fronte di un prezzo a partire da 3,09 euro al mese per 2 anni, grazie al nuovo sconto del 73% lanciato da NordVPN in concomitanza con la nuova partnership. Qualora poi il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

NordVPN in vacanza, un grande sì

L'utilità di un servizio come la VPN diventa ancora più evidente quando si è in vacanza all'estero, dove è molto più semplice, e allo stesso tempo pericoloso, imbattersi in connessioni Wi-Fi non protette, con tutte le conseguenze del caso (sottrazioni di dati personali, dati sensibili, furti d'identità, eccetera). NordVPN, che in questo settore è uno dei punti di riferimento, ci mette da subito una pezza.

In che modo? Nascondendo l'indirizzo IP dei suoi utenti, azione che in automatico rende invisibile l'attività svolta sul web agli occhi di cybercriminali e utenti malintenzionati. Parlando di NordVPN, questa va poi oltre offrendo la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, che aiuta a evitare il phishing, i malware e altre truffe informatiche.

Tra le altre cose, un unico account permette di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea, dunque per quanti viaggiano in coppia o in famiglia non c'è nemmeno la necessità di acquistare due o più licenze, una singola basta e avanza.

La promozione in corso sui piani della durata di due anni di NordVPN, con uno sconto pari al 73%, sarà valida fino al 15 ottobre 2025.

