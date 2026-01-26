Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordVPN in offerta: sconto del 70% sui piani di 2 anni fino all'11 febbraio
Lo sconto più alto è riservato ai piani Base e Plus, mentre sul piano Ultimate, quello più avanzato, si risparmia il 67%.
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 gen 2026
Il fornitore NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, ha lanciato una nuova offerta sui piani della durata di due anni, grazie alla quale è possibile risparmiare il 70% fino all'11 febbraio. I piani che beneficiano della scontistica massima sono Base e Plus, mentre il piano più avanzato Ultimate gode di uno sconto del 70%.

Ecco dunque come cambiano i prezzi dei piani biennali di NordVPN con la promozione in corso sul sito ufficiale:

  • piano Base: 3,39 euro al mese per i primi 24 mesi (70% di sconto)
  • piano Plus: 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi (70% di sconto)
  • piano Ultimate: 6,89 euro al mese per i primi 24 mesi (67% di sconto)
Le funzionalità dei piani NordVPN

Tutti i tre piani in oggetto hanno in comune il servizio di rete privata virtuale, uno dei più veloci e sicuri a livello globale, tanto da essere la scelta ideale sia per le persone comuni alla ricerca di una maggiore privacy quando sono connesse alla rete Internet sia per i lavoratori in smart working che gli appassionati di gaming.

Il piano Plus, rispetto all'account Base, introduce lo strumento proprietario anti-malware Threat Protection Pro, in grado di assicurare una maggiore protezione online grazie al blocco della pubblicità, al rilevamento di eventuali malware presenti nei file scaricati dalla rete Internet e il blocco dei siti web fraudolenti.

Infine, il piano Ultimate aggiunge uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB dove conservare in modo sicuro i propri file e un'assicurazione con copertura massima da 5.000 euro contro le frodi informatiche e i furti d'identità online.

I piani di due anni di NordVPN sono al momento in sconto fino al 70%, con garanzia di rimborso pari a 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Per attivare uno dei piani in offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

