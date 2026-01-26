NordVPN in offerta: sconto del 70% sui piani di 2 anni fino all'11 febbraio

Il fornitore NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, ha lanciato una nuova offerta sui piani della durata di due anni, grazie alla quale è possibile risparmiare il 70% fino all'11 febbraio. I piani che beneficiano della scontistica massima sono Base e Plus, mentre il piano più avanzato Ultimate gode di uno sconto del 70%.

Ecco dunque come cambiano i prezzi dei piani biennali di NordVPN con la promozione in corso sul sito ufficiale:

piano Base: 3,39 euro al mese per i primi 24 mesi (70% di sconto)

per i primi 24 mesi (70% di sconto) piano Plus: 4,39 euro al mese per i primi 24 mesi (70% di sconto)

per i primi 24 mesi (70% di sconto) piano Ultimate: 6,89 euro al mese per i primi 24 mesi (67% di sconto)

Le funzionalità dei piani NordVPN

Tutti i tre piani in oggetto hanno in comune il servizio di rete privata virtuale, uno dei più veloci e sicuri a livello globale, tanto da essere la scelta ideale sia per le persone comuni alla ricerca di una maggiore privacy quando sono connesse alla rete Internet sia per i lavoratori in smart working che gli appassionati di gaming.

Il piano Plus, rispetto all'account Base, introduce lo strumento proprietario anti-malware Threat Protection Pro, in grado di assicurare una maggiore protezione online grazie al blocco della pubblicità, al rilevamento di eventuali malware presenti nei file scaricati dalla rete Internet e il blocco dei siti web fraudolenti.

Infine, il piano Ultimate aggiunge uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB dove conservare in modo sicuro i propri file e un'assicurazione con copertura massima da 5.000 euro contro le frodi informatiche e i furti d'identità online.

I piani di due anni di NordVPN sono al momento in sconto fino al 70%, con garanzia di rimborso pari a 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Per attivare uno dei piani in offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito.

