NordVPN in offerta a uno dei prezzi più bassi dell'anno (e 3 mesi extra in regalo)

NordVPN è una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato, lo dicono gli addetti ai lavori e gli stessi utenti che la usano con soddisfazione ormai da anni. Ecco perché ogni volta che c'è una promozione, in particolare che riguarda i suoi piani della durata di due anni, è importante comunicarlo.

In questi giorni i piani Base, Plus e Ultimate sono scontati tutti e tre del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo. Tenendo inoltre conto della garanzia di rimborso di 30 giorni, una piacevole conferma in tutte le promo dell'anno, si tratta di un'offerta per tanti versi irrinunciabile.

Tutti i piani di NordVPN sono in sconto del 73%

L'attuale promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN, grazie alla quale è possibile beneficiare di uno sconto del 73% su tutti e tre i piani della durata di due anni oggi disponibili, ha portato i prezzi al minimo di tutto il 2025. Di conseguenza, quanti hanno aspettato fin qui ad attivare il servizio di rete privata virtuale ora non hanno più scuse.

Ma cos'è che rende NordVPN un servizio diverso dalla maggior parte della concorrenza? In primis la sua affidabilità: nel corso degli anni l'azienda che sta dietro a NordVPN si è distinta per la sua integrità, sfornando altri prodotti che hanno riscontrato l'interesse del pubblico quali Saily (servizio eSIM) e NordPass (password manager).

All'affidabilità si sommano poi funzionalità proprietarie pensate per la privacy, una su tutte Threat Protectio Pro, e la velocità di connessione, per un'esperienza streaming di gran lunga superiore rispetto alle altre VPN tradizionali. Tornando a Threat Protection Pro, sottolineiamo che la funzione è disponibile nei piani Plus e Ultimate.

Il 73% di sconto disponibile su tutti e tre i piani di NordVPN sarà valido per un periodo di tempo limitato.

