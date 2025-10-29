Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

NordVPN: con lo sconto Black Friday il risparmio arriva al 74% e hai anche 3 mesi gratis

Gli sconti Black Friday su NordVPN sono già attivi e si tratta di un risparmio considerevole.
NordVPN: con lo sconto Black Friday il risparmio arriva al 74% e hai anche 3 mesi gratis
Gli sconti Black Friday su NordVPN sono già attivi e si tratta di un risparmio considerevole.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 29 ott 2025
Link copiato negli appunti

NordVPN lancia già la sua campagna di sconti per il Black Friday 2025 ed è adesso disponibile al prezzo più basso dell'anno: puoi averlo quindi con fino al 74% di sconto sui piani biennali, con 3 mesi extra gratuiti e la possibilità sempre garantita di proteggere fino a 10 dispositivi con un solo account.

Attiva NordVPN con gli sconti Black Friday

Scegliere NordVPN significa affidarsi alla VPN più popolare, affidabile e veloce al mondo, dotata di oltre 8.300 server in 100 paesi e che ti dà la possibilità di navigare in anonimo, accedere a contenuti senza censure e restrizioni geografiche e proteggere i tuoi dati da qualsiasi attacco oppure occhi indiscreti.

Usarla è semplicissimo: basta scaricare l'app, registrarsi e attivare la protezione per lasciare che l'algoritmo scelga automaticamente il server migliore in base alla tua rete.

NordVPN ti sarà utile in tanti scenari grazie alla sua larghezza di banda illimitata e connessioni ad alta velocità perfetta per lo streaming e con la funzione Dark Web Monitor, con cui controlla costantemente se le tue credenziali sono state compromesse avvisandoti in caso di rischi.

Attiva NordVPN con gli sconti Black Friday

Con l'offerta Black Friday, dunque, potrai avere piani che partono da 2,99 euro al mese con 74% di sconto e 3 mesi extra gratuiti. Non manca la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

NordVPN al prezzo più basso del 2025 con la nuova offerta del Black Friday
VPN

NordVPN al prezzo più basso del 2025 con la nuova offerta del Black Friday
NordVPN festeggia il Black Friday in anticipo: 74% di sconto immediato
VPN

NordVPN festeggia il Black Friday in anticipo: 74% di sconto immediato
Antivirus e VPN insieme: prezzo incredibile con Avast Ultimate (-70%)
VPN

Antivirus e VPN insieme: prezzo incredibile con Avast Ultimate (-70%)
VPN veloce e sicura: ExpressVPN fa ancora la differenza
VPN

VPN veloce e sicura: ExpressVPN fa ancora la differenza