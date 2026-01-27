NordVPN aiuta a evitare le truffe online: ora con il 70% di sconto

Il tema della privacy e sicurezza online continua a essere centrale nel 2026. Un aiuto può arrivare dall'utilizzo di una VPN, servizio che consente di nascondere la propria attività sul web dallo sguardo di occhi indiscreti: NordVPN, punto di riferimento nel settore della rete privata virtuale, offre uno sconto fino al 70% sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Lo sconto massimo è riservato ai piani Base e Plus, mentre il piano più avanzato (Ultimate) si trova in offerta con il 67% di sconto. Ecco come cambiano i prezzi:

piano Base: 3,39 euro al mese per 24 mesi per effetto del 70% di sconto

al mese per 24 mesi per effetto del 70% di sconto piano Plus: 4,39 euro al mese per 24 mesi per effetto del 70% di sconto

al mese per 24 mesi per effetto del 70% di sconto piano Ultimate: 6,89 euro al mese per 24 mesi per effetto del 67% di sconto

Il suo fiore all'occhiello è Threat Protection Pro

NordVPN è qualcosa in più di una semplice VPN e no, non è soltanto un modo di dire. Oltre al servizio di rete privata virtuale, infatti, propone tutta una serie di strumenti utile per aumentare il livello di sicurezza quando si è connessi alla rete Internet.

Tra questi, il suo fiore all'occhiello è Threat Protection Pro, strumento anti-malware proprietario che contrasta in modo efficace i tentativi di phishing, l'accesso a siti web potenzialmente dannosi e la pubblicità online. Inutile sottolineare l'importanza di un tool di questo tipo, soprattutto considerando che gli attacchi di phishing sono diventati la principale minaccia per tutti gli utenti, indistintamente (come ci hanno ricordato le recenti cronache tech del nostro Paese).

Lo sconto fino al 70% sui piani della durata di due anni di NordVPN è valido fino all'11 febbraio: per aderire a uno dei tre piani in offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.