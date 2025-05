NordPass Premium a metà prezzo: così proteggi le tue password

Per chi desidera una gestione sicura e completa delle proprie credenziali, NordPass Premium è oggi disponibile a un prezzo scontato del 50%: solo 1,49€ al mese invece dei consueti 2,99€, per un risparmio totale di 36 euro sul piano biennale.

Al termine della promozione, l'abbonamento si rinnoverà al prezzo standard, ma potrà essere disdetto in qualsiasi momento senza penali. Andiamo a scoprire meglio le sue funzionalità.

Perché NordPass è una scelta più sicura dei gestori integrati nel browser

Ogni anno sempre più utenti - sia privati che aziende - si affidano a NordPass per custodire in modo sicuro password, passkey, carte di pagamento e altre informazioni sensibili. Il servizio consente salvataggio illimitato, sincronizzazione automatica tra dispositivi e accesso semplice ma protetto, rendendolo una delle soluzioni più affidabili sul mercato.

Sebbene molti browser offrano un sistema interno di salvataggio delle password, come Chrome, Safari o Firefox, NordPass garantisce standard di sicurezza decisamente più elevati. Utilizza infatti il sistema di crittografia avanzata XChaCha20, che consente solo all’utente di accedere ai propri dati, escludendo completamente ogni altro soggetto, incluso il provider stesso.

Un altro vantaggio chiave di NordPass è il principio della conoscenza zero: i tuoi dati non vengono mai monitorati o utilizzati per fini pubblicitari, a differenza di quanto può accadere con i gestori integrati in alcuni browser.

Inoltre, soluzioni come NordPass sono generalmente meno esposte agli attacchi informatici mirati ai browser, come malware, phishing o exploit, offrendo un livello di protezione superiore.

Puoi approfittare dello sconto del 50% direttamente dal sito ufficiale di NordPass. Attivando ora il piano biennale, pagherai solo 1,49€/mese per 24 mesi. Al termine, potrai decidere se proseguire o disattivare il rinnovo automatico, senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.