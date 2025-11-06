Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordPass in offerta per il Black Friday: miglior prezzo di sempre per il password manager
NordPass è in offerta per il Black Friday: il gestore di password è in sconto al miglior prezzo di sempre diventando un vero affare.
Davide Raia
Pubblicato il 6 nov 2025
NordPass è uno dei migliori servizi a cui affidarsi quando si ha la necessità di utilizzare un password manager multi-piattaforma, per gestire gli accessi ai propri account e tenere sempre a disposizione le credenziali di pagamento.

Il servizio è oggi protagonista di un'ottima offerta Black Friday. Grazie alla promozione in corso, il password maanger è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,29 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato ed è accessibile tramite il sito ufficiale di NordPass, tramite il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Attiva qui NordPass

nordpass

NordPass: la soluzione giusta per un password manager

Con NordPass è possibile accedere a un password manager multi-piattaforma in grado di garantire diverse funzionalità avanzate, a partire dalla possibilità di salvare un numero illimitato di password e passkey, per accedere in sicurezza a tutti i propri dati.

C'è anche il generatore di password complesse, che consente di massimizzare la sicurezza evitando il rischio di ricorrere a chiavi d'accesso troppo semplici o già utilizzate. Il servizio, inoltre, è in grado di identificare le password deboli e può analizzare il web alla ricerca di data leak che potrebbero aver coinvolto i dati dell'utente (suggerendo di cambiare la password, ad esempio).

Con la promozione in corso, NordPass è ora disponibile in sconto a 1,29 euro al mese, grazie all'offerta del Black Friday, già iniziato per il password manager. La promo riguarda il piano di 27 mesi e include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che scelgono di utilizzare il servizio per la prima volta.

Attiva qui NordPass

