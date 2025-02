Non ricordi tutte le password? Ecco come gestirle senza rinunciare alla sicurezza

Quanti profili online dobbiamo gestire? Quello dell’home banking, quello degli account di posta elettronica, quelli della pubblica amministrazione, quelli dei vari e-commerce, delle piattaforme di streaming e dei vari servizi di trasporto, parcheggio e dei fornitori delle utenze energetiche domestiche. Una mole impressionante di username, password e codici di sicurezza che è impossibile ricordare tutti a memoria. Anche perché spesso c’è l’obbligo di sostituire regolarmente queste password e utilizzare caratteri alfanumerici per una combinazione diversa da quella utilizzata in precedenza. Anche volendo non è possibile utilizzare la stessa password per tutti i servizi e farlo condizionerebbe in negativo la sicurezza. Ecco perché abbiamo bisogno di un password manager. Ma non di uno qualunque, ma di Nordpass.

Perché scegliere Nordpass come password manager

Nordpass è tra i migliori password manager perché non si limita a conservare in un archivio sicuro tutte le nostre credenziali d’accesso. Il password manager Nordpass, infatti, include anche la funzione per la generazione automatica di password complesse così da superare lo stress di doverne inventare sempre di nuove e diverse.

Inoltre installando Nordpass si ha la possibilità di velocizzare l’accesso ai vari siti, portali e app. È infatti presente il riempimento automatico dei form di accesso così da non dover aprire il programma, cercare la password corretta e fare copia e incolla. Fa tutto in automatico, e in sicurezza, il password manager.

Un aspetto molto importante è poi quello legato alla verifica della sicurezza delle password esistenti. In questo modo Nordpass ha un approccio proattivo che consente di identificare credenziali deboli o utilizzate su più servizi, così da ridurre il rischio che i propri profili vengano hackerati.

Nordpass può essere utilizzato su tutti i dispositivi collegati, avendo le proprie password sempre a disposizione e con la massima sicurezza possibile. Uno strumento completo e indispensabile che è ora in offerta con il 56% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.