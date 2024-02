Nautilus File Manager ottiene ricerca globale in GNOME 46

GNOME 46 verrà ufficializzato tra un paio di mesi ma, Nautilus File Manager sta ha già ricevuto nuove funzionalità che sfruttano proprio il prossimo ambiente desktop. Nautilus ha ricevuto alcuni miglioramenti alle sue capacità di ricerca. Vi è infatti la possibilità di trattare i file markdown come documenti di testo durante la ricerca. La più importante tra le novità annunciate riguarda però una rinnovata modalità di ricerca globale. Questa ricerca globale esplicita dovrebbe essere disponibile per il test pubblico come parte del prossimo GNOME 46 versione beta, prevista per la prossima settimana. Nell’attuale serie di ambienti desktop GNOME 45, Nautilus ha già una funzione “Cerca ovunque”, che espande l'ambito di ricerca durante la ricerca di file per consentirti di cercare in più posizioni. Ora, sembrerebbe che tale funzione sia stata trasformata in una ricerca globale.

Nautilus File Manager: come funzionerà la nuova ricerca globale

La nuova modalità di ricerca globale è implementata nel pulsante di ricerca, che è stato spostato nella barra laterale. Quando si preme questo pulsante di ricerca, Nautilus File Manager attiverà la funzione “Cerca ovunque” per consentire agli utenti di trovare file e cartelle in tutte le posizioni di ricerca che hanno definito nel pannello Cerca in Impostazioni. Ciò è ora coerente con la maggior parte delle app GNOME predefinite, che visualizzano il pulsante di ricerca sul lato sinistro della barra del titolo. La visualizzazione della ricerca globale consentirà inoltre di accedere rapidamente alle impostazioni delle posizioni di ricerca. Ciò è possibile tramite il pulsante “Apri impostazioni di ricerca” che verrà visualizzato prima di iniziare la ricerca e quando non vengono trovati risultati di ricerca.

Come parte del ciclo di sviluppo di GNOME 46, Nautilus File Manager ha poi ricevuto una serie di nuove funzionalità e miglioramenti. Tra questi vi sono una migliore rilevabilità delle icone delle cartelle personalizzate e rilevamento delle operazioni di copia/spostamento di file. Inoltre, è anche previsto il limite di 4 GB su file system FAT, nuova visualizzazione Rete e molto altro ancora. Per maggiori informazioni sulla ricerca globale e sulle altre funzioni è possibile consultare la pagina dedicata di Github.