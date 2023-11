My Week: Instagram introdurrà "storie" lunghe 7 giorni

Instagram è sempre a lavoro per migliorare l’esperienza dei propri utenti. Questa volta, la piattaforma di proprietà di Meta avrebbe deciso di introdurre una nuova funzionalità che cambierebbe per sempre la natura stessa di “storie”. Secondo alcune indiscrezioni, rivelate dal leaker intelligenza artificiale sul proprio account X, Instagram sta per introdurre “My Week” (ovvero “La mia settimana”). Si tratta di una funzionalità che estenderebbe la durata delle storie, in modo che queste rimangano attive e condivisibili per una settimana. Come sottolinea ancora il leaker, gli utenti potranno comunque rimuovere la storia in qualsiasi momento, scegliere quale mantenere attiva e quale no oppure inserire nuove storie.

#Instagram is working on "My Week": show your stories for 7 days 👀 ⭐ Keeps stories shared over the last 7 days

⭐ You can remove any story

⭐ Quietly add a story to my week only pic.twitter.com/ytcobzIKh7 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 18, 2023

My Week: Instagram dirà addio al limite di 24 ore delle storie?

My Week di Instagram potrebbe rivelarsi una funzionalità utile in molti scenari diversi. Ad esempio, potrebbe essere utilizzata come promemoria per eventi che durano per un'intera settimana. Ciò sarebbe inoltre pratico per le persone che viaggiano molto e desiderano pubblicare diverse storie legate durante tutti i giorni della vacanza. Gli influencer potrebbero utilizzare My Week per condividere filmati dietro le quinte del loro lavoro o della loro quotidianità. Dall’altro, le aziende potrebbero utilizzare la funzionalità per promuovere prodotti o servizi o per condividere le testimonianze dei clienti. Inoltre, è anche probabile che My Week integri strumenti di intelligenza artificiale. Ciò aumenterebbe esponenzialmente le sue possibilità per aziende, creator, ma anche per gli utenti.

La funzionalità non è ancora disponibile al grande pubblico e Meta non ha rivelato altri dettagli in merito. Com’è noto Instagram è solita testare diverse funzionalità contemporaneamente. Proprio per questo motivo è possibile che passi ancora un po’ di tempo prima che My Week venga rilasciata a livello globale. Tuttavia, se i test effettuati dovessero soddisfare gli sviluppatori, la funzionalità potrebbe arrivare in via ufficiale (sia per Android sia per iOS) già nei primi mesi del 2024.