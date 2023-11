Instagram introduce nuove funzionalità AI per gli utenti

Instagram si aggiorna nuovamente, introducendo alcune interessanti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che faranno felici gli utenti. In primis, sarà possibile creare adesivi personalizzati per i Reel e Stories. Grazie alla funzionalità AI Segment Anything di Meta, gli utenti possono creare sticker caricando le proprie foto o video personali dalla galleria dello smartphone, oppure selezionando foto e video da Instagram. Segment Anything consente di "tagliare" qualsiasi oggetto all'interno di un'immagine in modo rapido, proprio come accade con la funzione di ritaglio dell'immagine introdotta con il lancio di iOS 16 di Apple. L’utente dovrà indicare la parte della foto o del video da trasformare in sticker e l’AI farà il resto. In caso il risultato non sia perfetto, l’operazione può essere effettuata manualmente.

Instagram: in arrivo filtri AI e nuove opzioni per le metriche dei Reels

I nuovi adesivi AI personalizzati non sono però l’unica novità di Instagram. Ad esempio, adesso è possibile sfruttare le funzionalità “Annulla” e “Ripeti” sui Reels. Inoltre, l’azienda ha aggiunto anche strumenti per ridimensionare, ritagliare e ruotare singole clip e permette l’accesso a un nuovo hub di clip multimediali per creare meme aggiungendo clip con audio ai Reels. Instagram ha aggiunto anche nuovi filtri fotografici per i post, punto forte degli albori di Instagram, ma poi passati in secondo piano. Come riportato sul blog dell’azienda, questi filtri offrono diverse opzioni, “dalle sottili modifiche dei colori alle opzioni per stili espressivi, questi aggiornamenti ti consentono di provare facilmente vari look per i tuoi post”. Infine, Instagram ha anche aggiunto 10 nuove voci di sintesi vocale in inglese (in determinati paesi), sei nuovi caratteri e stili di testo e delle opzioni per far risaltare i contorni del testo.

Instagram ha anche ottimizzato delle funzionalità già presenti, introducendo ad esempio modi più semplici per accedere al browser audio o trovare audio di tendenza. Basterà accedere alla parte superiore del Rullino fotografico e poi passare rapidamente al browser audio e trovare ciò che si sta cercando. Dal lato creator, Instagram e Facebook hanno aggiunto una nuova metrica per i Reels, chiamata “Replay”, che verrà combinata con “Play” per includere anche i “Replay” oltre alle “Initial Plays”. Questa cifra aumenta leggermente i numeri dei Reel poiché un utente che guarda un Reel due o più volte è ancora solo un utente, ma la metrica "Initial Plays" aiuterà comunque i creatori a capire il loro raggio d'azione in termini di singoli utenti. Tutte le nuove funzionalità di Instagram sono in fase di rilascio e saranno disponibili a livello globale entro pochi giorni.