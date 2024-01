Multiple: Load Tester per il Cloud

I servizi Cloud hanno trovato un'adozione sempre più ampia nel corso degli ultimi anni. Soprattutto presso le aziende che hanno scelto questa soluzione per migrare le proprie infrastrutture tecniche on-premise verso servizi gestiti da aziende di terze parti. Il Cloud comporta però dei costi basati sul consumo di risorse. La formula pay per use può essere vantaggiosa ma per evitare spese eccessive si devono tenere sotto controllo i carichi di lavoro e dati. Per questo motivo può essere utile utilizzare un Load Tester come Multiple.

Cosa è Multiple

Multiple è una piattaforma utilizzabile per qualsiasi scenario in cui si vogliano testare i workload, per qualunque tipo di stack e tramite una metrica a scelta tra quelle supportate. Si tratta di una soluzione developer-centric, quindi pensata innanzitutto per gli sviluppatori. Grazie ad essa si possono visualizzare e monitorare informazioni attualizzate su fattori di carico come il numero delle richieste HTTP gestite da un sito Web o da una Web application, la quantità di utenti attivi in un dato momento e i tempi medi per la formulazione delle risposte HTTP.

L'obbietto è quello di favorire la continuità di servizio, scongiurando le interruzioni, e di ridurre i costi derivanti dall'utilizzo di servizi Cloud. Non importa quale sia lo stack di riferimento, si possono effettuare test indipendentemente dal protocollo analizzato così come per qualunque database relazionale (MySQL), NoSQL (MongoDB) e in-memory (Redis). Stesso discorso per quanto riguarda le metriche, con la possibilità di optare, fra le tante, tra i livelli utilizzo delle risorse e la dimensione dei log di Kafka.

Multiple ha inoltre il vantaggio di essere molto semplice da utilizzare. Si basa sul principio del load testing as a service è sfrutta l'ecosistema di JavaScript ed NPM. Non si è obbligati ad imparare ad utilizzare un linguaggio proprietario né ad eseguire complesse configurazioni Cloud. I test possono essere effettuati senza disporre di preparazione in tema di DevOps e persino senza una competenza approfondita sul coding. Tutto ciò che serve per l'analisi dei dati in tempo reale sono poche righe di JavaScript. È poi possibile condividere rapidamente con i propri collaboratori test, risultati e annotazioni raccolte.

È anche gratis

Multiple è attualmente i fase beta e presenta diverse formule per il suo utilizzo. Tra di esse ve n'è anche una totalmente gratuita che supporta fino ad un massimo di 50 utilizzatori virtuali, test della durata di massimo 30 minuti e 200 VUH (Virtual User Hour) al mese.