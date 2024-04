Internxt: cloud a vita a metà prezzo e 10GB gratis con l'iscrizione

Internxt propone un'innovativa soluzione per chi è alla ricerca di un'opzione di archiviazione dati a lungo termine con un focus sulla sicurezza e la privacy. I loro piani a vita offrono un accesso illimitato a servizi che proteggono i tuoi file digitali, garantendo al contempo una grande flessibilità a seconda delle tue esigenze personali o aziendali.

Internxt, piani a vita scontati a partire dal 50%

Per gli utenti individuali e le aziende, Internxt ha strutturato dei pacchetti che non solo risolvono il problema dello spazio di archiviazione, ma offrono anche una serie di servizi aggiuntivi che migliorano l'esperienza complessiva. Ad esempio, i piani da 2TB, 5TB e 10TB includono al loro interno un'archiviazione crittografata, in grado di proteggere i file all'interno degli spazi grazie ad una crittografia end-to-end.

Tutti i file e le cartelle caricate su Internxt saranno poi condivisibili in modo sicuro, proponendo un accesso cifrato che proteggerà i tuoi documenti anche quando invierai eventuali link d'accesso a terzi. Nel caso però puntassi ad una sicurezza ancora più serrata, potrai proteggere i tuoi documenti e file con una password, così da dare un ulteriore protezione al tutto. Il tuo spazio online sarà infine accessibile da ovunque: ti basterà usare l'applicazione per poter accedere a tutto ciò che ti serve in modo facile e sicuro, senza doverti preoccupare di eventuali restrizioni.

Internxt offre infine una garanzia di rimborso di 30 giorni: potrai quindi provare il servizio senza alcun rischio, così da vedere se questo spazio cloud è davvero ciò di cui hai bisogno, e per qualunque problema un servizio clienti competente e reattivo sarà pronto ad aiutarti. La decisione di investire in un piano a vita con Internxt può sembrare audace, ma è supportata dalla crescente necessità di servizi di archiviazione sicuri e privati in un'era digitale dove le minacce alla sicurezza dei dati sono all'ordine del giorno. Optare per Internxt non solo ti libera dalla preoccupazione dei rinnovi annuali ma ti dà la tranquillità di sapere che i tuoi dati sono protetti da una delle tecnologie di crittografia più avanzate disponibili sul mercato.

