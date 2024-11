Multipass per creare macchine virtuali Ubuntu

Multipass è uno strumento sviluppato da Canonical, la stessa azienda che sta dietro alla distribuzione Ubuntu basata sul kernel Linux. È un'applicazione leggera e facile da utilizzare che consente di avviare e gestire macchine virtuali (o semplicemente VM) con Ubuntu in modo rapido e più semplice rispetto ad altre soluzioni per la virtualizzazione dei sistemi operativi.

Multipass è stato progettato per permettere agli utilizzatori di ottenere un ambiente di sviluppo coerente su OS differenti. Come per esempio macOS, Windows o altre distro sempre incentrate su Linux.

Le funzionalità principali di per la virtualizzazione di Ubuntu

Multipass presenta la comodità di un setup praticamente immediato. Permette infatti di avviare delle macchine virtuali preconfigurate con Ubuntu tramite un singolo comando.

Abbiamo poi l'integrazione completa con gli ambienti locali. Questo consente di collegare le directory locali al proprio sistema virtuale e rende ancora più facile il trasferimento di file tra host e guest. Si ha poi la possibilità di elencare, sospendere, riprendere o eliminare le macchine virtuali in modo estremamente semplice.

Oltre al già citato supporto multipiattaforma che non pone limiti per quanto riguarda i sistemi host, Multipass presenta piena compatibilità con Snapcraft e Kubernetes. Questo significa che si tratta di una soluzione ideale per tutti gli sviluppatori che lavorano con Snap o su cluster Kubernetes.

La piattaforma consente naturalmente di creare degli ambienti di sviluppo isolati. Ciò significa poter configurare degli ambienti dedicati senza influenzare il sistema host. Diventa quindi anche un'alternativa ideale per testing e automazione su istanze di Ubuntu generate da zero.

Avvio di una macchina virtuale

Una volta installato Multipass tramite, ad esempio, il comando:

sudo snap install multipass

è possibile avviare una macchina virtuale con l'istruzione:

multipass launch --name my-vm

per poi accedere ad essa con:

multipass shell my-vm

Se invece si vuole visualizzare un elenco delle VM attive basta digitare:

multipass list