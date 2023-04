Mullvad Browser: il nuovo browser di Tor Project senza Tor

Nel corso delle ultime ore, Tor Project e Mullvad hanno annunciato di aver lanciato un nuovo browser. Si tratta di un navigatore che, diversamente dalla soluzione già disponibile di Tor Project, non sfrutta la rete Tor, ma garantisce la massima privacy, andando a bloccare tracking e sfruttando la protezione fingerprint.

Mullvad Browser blocca tracking e fingerprint

Al pari di Tor Browser, il nuovo navigatore si basa su Firefox e si presenta come un browser “normale” con alcune funzionalità extra atte a garantire un livello di privacy superiore, per cui può essere utilizzato senza il benché minimo problema da parte di chiunque sia interessato a incrementare il proprio livello di privacy in Rete.

Per impostazione predefinita, il browser ha la modalità privata abilitata, la quale consente di bloccare cookie e tracker di terze parti. Inoltre facilita la cancellazione dei cookie durante la visita a diverse pagine. Non sono supportate estensioni e plugin, visto e considerato che si tratta di componenti extra che potrebbero esporre i dati degli utenti.

In merito alla protezione fingerprinting, invece, quanto attivata evita che i siti possano raccogliere numerosi dati, tra cui versione del sistema operativo e del browser, risoluzione dello schermo e tipi di caratteri, che vengono combinati per creare un’impronta digitale in grado di identificare il dispositivo, appunto. Il browser agisce andando a mascherare questi dati generando un’impronta simile per tutti gli utenti.

Mullvad Browser è totalmente gratis, si può scaricare dalla pagina ufficiale del progetto ed è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, ovvero con Windows, macOS e Linux.