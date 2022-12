Tor Browser 12: implementato il supporto al Multi-Locale e ad Apple Silicon

Il team di coder del browser Tor (The Onion Router), storico software libero basato sulla terza generazione del protocollo di rete onion routing che da accesso ad una forma di navigazione anonima sul Web, ha comunicato alla propria community di utenti e appassionati la disponibilità della nuova major release. Tor Browser 12 implementa una pletora di nuove feature che vanno concretamente a migliorare le capacità di rendere anonima la navigazione sulla rete Tor ed in generale irrobustiscono la sicurezza dell'utente e di riflesso la relativa UX (User Experience) generale dell'applicativo. Tor Browser oggi rappresenta un vero e proprio standard per tutte le gole profonde, gli attivisti ed i giornalisti che necessitano di restare anonimi durante le proprie attività cosi evitare possibili ritorsioni legali o le diverse tipologie di censura governativa.

La principale novità di Tor Browser 12 riguarda il supporto al multi-locale, questo significa che non è più necessario scaricare ed installare manualmente i pacchetti linguistici del browser per avere la traduzione nella lingua desiderata della UI (User Interface). Quindi chi desidera utilizzare Tor Browser in una lingua diversa dall'inglese può semplicemente selezionarla dalle impostazioni. Questa nuova feature non ha comportato un grosso aumento dell'installer del programma.

Ecco il commento dei developer in merito all'implementazione di questa innovazione:

"La disponibilità di più pacchetti linguistici tramite un singolo download comporterà un aumento delle dimensioni dell'installer di Tor Browser, ne siamo consapevoli ma siamo riusciti a trovare un modo per risparmiare spazio andando a ridurre le dimensioni di altre parti del programma. Questo comporta che le dimensioni della nuova build è solo leggermente superiore a quella della precedente release."

Tor Browser 12 si basa ora sull'ultima edizione di Firefox ESR (Extended Support Release), basata a sua volta su Firefox 102, dunque gode di tutta una serie di innovazioni tecniche che migliorano le prestazioni durante la navigazione. Oltretutto ora è stato implementato il supporto nativo per i Mac con architettura ARM Apple Silicon.